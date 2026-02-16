Objímání jako lék. Sedm benefitů pro srdce, imunitu, spánek i psychiku

Autor:
Méně stresu, bolesti, ale i silnější imunitní systém nebo zdravější srdce. K tomu všemu může přispět objímání. Nejde jen o projev náklonnosti – fyzický dotek má zdravotní benefity, které potvrzuje řada výzkumů. Proč věda bere objímání vážně a co si z toho můžeme odnést?
Část 1/4
ilustrační snímek

Ať už se objímáme s partnerem, kamarádkou nebo třeba s dětmi, naše tělo při tom dostává signál, že je v bezpečí. Dotek totiž patří mezi základní biologické potřeby. Aktivuje nervový systém a uvolňuje v těle hormony, které nám pomáhají lépe zvládat stres nebo podporují regeneraci. A mají i řadu dalších benefitů.

Co všechno objímání dokáže?

Úzkost jako civilizační nemoc. Pět kroků, jak si můžeme pomoct sami

1 Zmírňuje stres a úzkost

Objímání snižuje hladinu kortizolu, hlavního stresového hormonu, a zároveň vede k nárůstu oxytocinu – hormonu spojeného s pocitem bezpečí a důvěry. Výzkumy ukazují, že už krátké objetí po dobu pěti až deseti sekund dokáže regulovat nervový systém a zmírnit pocity ohrožení, úzkosti nebo napětí.

Potvrdila to například i studie z roku 2021 publikovaná v časopise PLOS ONE, která sledovala reakce lidí na stresovou zátěž. Účastníci, kteří před stresujícím úkolem praktikovali fyzický dotek – včetně objetí nebo tzv. self-hugu – měli nižší hladinu kortizolu než ti, kteří kontakt vynechali. Účinek navíc nebyl omezený jen na nejbližší vztahy, fungovalo to i u lidí, kteří mezi sebou neměli silné vazby.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili

Slavní, kteří randili nebo si rovnou vzali příbuzné.

Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala

Od narození žena nemůže mrkat.

Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...

Jaký bude týden od 16. února? Kompletní horoskop pro každé znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

16. února 2026

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

16. února 2026

Co dokáže kosmetika? Od těchto pomocníků čekejte skoro kouzla

Ilustrační fotografie

Kosmetika, to nejsou jen hezké, barevné kelímky, tuby a lahvičky na poličce. Je důležité vědět, jaké složky obsahují přípravky, které používáte, co umějí a jak je můžete využít ve prospěch zdraví a...

16. února 2026

Příběh Nikol: Mám pocit, že ve všem selhávám. Nedávám školu, život ani vztahy

Ilustrační snímek

Už nemůžu poslouchat ty řeči, jaké má dneska mladá generace možnosti a co vše může dokázat. Já sama to totiž vidím úplně naopak. Přijde mi, že jsou na nás vytvářeny hrozné tlaky a očekávání a my sami...

16. února 2026

Horší než rakovina. Bakterie se naučí antibiotika přežít, popisuje mikrobioložka

Premium
Mikrobioložka Jitka Viktorová

Zatímco bakterie se učí, jak přežít antibiotika, mikrobioložka Jitka Viktorová hledá způsob, jak jim v tom zabránit. V rozhovoru prozrazuje, proč může být antibiotická rezistence větší hrozbou než...

16. února 2026

Objímání jako lék. Sedm benefitů pro srdce, imunitu, spánek i psychiku

ilustrační snímek

Méně stresu, bolesti, ale i silnější imunitní systém nebo zdravější srdce. K tomu všemu může přispět objímání. Nejde jen o projev náklonnosti – fyzický dotek má zdravotní benefity, které potvrzuje...

16. února 2026

Rodině jsem o nebezpečí občas lhala, vzpomíná psycholožka na vojenské mise

Premium
„Nejsem pro, aby ženy působily v bojových jednotkách, ale jako jejich podpora...

Na pohled působí skoro až křehce. Rozhodně byste netipovali, že před vámi stojí emeritní plukovnice, válečná veteránka a ještě nedávno hlavní psycholožka české armády. Loni vyšla její kniha, ve které...

15. února 2026

Ovládněte svůj výraz tváře, mimika na vás druhým mnohé prozradí

Ilustrační snímek

Pohled očí, drobný nebo široký úsměv, povytažené obočí, napětí svalů v obličeji… To všechno může dobře vypovídat o tom, jak se cítíte a co si myslíte. Umíte ovládat svou mimiku?

15. února 2026

Podlehněte kouzlu noci. Plesová móda se letos leskne a třpytí

Společenská móda pro ženy dnes nestojí na přehnaných trendech, ale na eleganci,...

Zimní plesová sezona je ideální příležitostí obléknout se slavnostně, cítit se krásně a užít si večer, který patří jen vám. Letos zaujmete v hladkém lesku nebo blýskavém třpytu. Co zvolíte?

15. února 2026

Rakovinu můžete mít i v ústech. Tyto příznaky nikdy nepřehlížejte

Spinocelulární karcinom jazyka

Nehojící se vřídek v ústech, změna barvy sliznice nebo pocit cizího tělesa při polykání. Rakovina dutiny ústní patří k méně častým, ale velmi závažným onemocněním. Právě včasné rozpoznání prvních...

15. února 2026

Dnes slavní, kdysi terčem šikany. Příběhy hvězd, kterým se spolužáci smáli

Slavní, kteří v kolektivu v dětství nebyli oblíbení.

Hollywood jim leží u nohou, ceny se jim kupí na policích a lidé jim závidí slávu i peníze. To je současná realita. V minulosti však některé VIP osobnosti neměly moc jednoduchý život. Mnoho z nich...

15. února 2026

Svah jako přehlídkové molo. Jak šel čas s módou v olympijské Cortině d’Ampezzo

Svahy obklopující malebnou Cortinu d’Ampezzo se hemží olympijskými lyžaři. Už...

Svahy obklopující malebnou Cortinu d’Ampezzo se hemží olympijskými lyžaři. Už podruhé. Zimní olympiáda se tu konala již v roce 1956. Natáčely se tu také známé filmy: Růžový panter a bondovka Jen pro...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.