Ať už se objímáme s partnerem, kamarádkou nebo třeba s dětmi, naše tělo při tom dostává signál, že je v bezpečí. Dotek totiž patří mezi základní biologické potřeby. Aktivuje nervový systém a uvolňuje v těle hormony, které nám pomáhají lépe zvládat stres nebo podporují regeneraci. A mají i řadu dalších benefitů.
Co všechno objímání dokáže?
1 Zmírňuje stres a úzkost
Objímání snižuje hladinu kortizolu, hlavního stresového hormonu, a zároveň vede k nárůstu oxytocinu – hormonu spojeného s pocitem bezpečí a důvěry. Výzkumy ukazují, že už krátké objetí po dobu pěti až deseti sekund dokáže regulovat nervový systém a zmírnit pocity ohrožení, úzkosti nebo napětí.
Potvrdila to například i studie z roku 2021 publikovaná v časopise PLOS ONE, která sledovala reakce lidí na stresovou zátěž. Účastníci, kteří před stresujícím úkolem praktikovali fyzický dotek – včetně objetí nebo tzv. self-hugu – měli nižší hladinu kortizolu než ti, kteří kontakt vynechali. Účinek navíc nebyl omezený jen na nejbližší vztahy, fungovalo to i u lidí, kteří mezi sebou neměli silné vazby.