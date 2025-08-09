Žena chtěla dokonalý chrup. Dnes ho má a září do dálky

  12:15
Jednadvacetiletá Georgie McKenzie toužila po dokonalém chrupu, ale nemohla si ho dovolit v rodné Velké Británii. Proto se rozhodla odcestovat do Turecka, kde si chrup nechala vytvořit. Počáteční šok vystřídalo nadšení a dnes si nové zuby nemůže vynachválit, ačkoli mnozí jsou zděšeni.

V Anglii zákrok nacenili v přepočtu zhruba na šest set tisíc korun. V Turecku zaplatila sto tisíc. S vlastním chrupem se zkrátka nedokázala smířit a chtěla proměnu. Snažila se v minulosti zuby rovnat za pomoci rovnátek, bělit je a stejně nedocílila efektu, který si vysnila.

Kvůli novému chrupu je mnohým pro smích a nadšená není příliš ani žena sama.
Georgie McKenzie
Georgie McKenzie
Georgie McKenzie
„Odletěla jsem do Turecka a nelituji. Lidé mě od toho odrazovali. Vím, že je spousta lidí, kteří mají špatnou zkušenost. Pochopitelně jsem se také bála, ale dopadlo to dobře. Vyberte si kvalitní kliniku a nemůžete šlápnout vedle,“ uvedla na TikToku.

Po zákroku byla chvíli v šoku, protože netušila, jak moc bílé zuby budou. Dnes už je ovšem na chrup natolik zvyklá, že si nedokáže představit být bez něj. Její okolí ovšem nadšení nesdílí a podle nich je chrup zkrátka až moc zářivý a dokonalý a tím vypadá nepřirozeně.

„Lidé mi píší, jestli mám nasazovací zuby nebo jsem si je nechala vytvořit na 3D tiskárně. Nejdřív mi takové komentáře nedělaly dobře, ale pokud jste srovnaní sami se sebou a máte se rádi, pak už vás takové komentáře z míry nevyvedou,“ doplnila.

Nejsměšnější ženě přišlo, když jí lidé psali, že je špatným příkladem pro mladou generaci a propaguje umělost a nepřirozený vzhled. „Kam se poděla přirozená krása?“ tázali se její fanoušci.

