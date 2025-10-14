Zuby moudrosti: kdy pomáhají a proč je někdy lepší se jich včas zbavit

Třetí stálé stoličky přezdívané zuby moudrosti se prořezávají většinou až na prahu dospělosti, mezi sedmnáctým a pětadvacátým rokem. K čemu jsou dobré a kdy je lepší si je nechat vytrhnout?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Mohou být užitečné, ale také způsobit celou řadu nepříjemností. Někomu se osmičky vůbec nevyvinou, a má tak o starost méně.

Ty dolní zlobí více

Pokud je v čelisti pro nové zuby dostatek místa, nemusí být s osmičkami žádné problémy. Normálně se prořežou a zařadí do zubního oblouku. Ovšem v důsledku nedostatku místa v čelisti mohou třetí stoličky růst křivě – korunku mají ve směru sedmiček a tlačí na jejich kořen (v extrémních případech by měly být oba zuby odstraněny).

Bolavý zub může upozornit na nemocné orgány. Před čím varují osmičky?

Pokud se třetí stoličky celé neproříznou, pod sliznicí, která kryje část korunky, se zachycuje potrava a vznikají opakované záněty. Tlakem, který osmičky vyvíjejí při prořezávání, mohou pokřivit ostatní zuby v zubořadí.

Zejména ty dolní bývají často zablokované. Příčinou je charakter čelistní kosti i sliznice, která je masivnější a vyšší. Kvůli komplikacím, jako jsou bolesti, otoky nebo horečky, musí lidé často nakonec podstoupit odstranění zubu.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Čistí se obtížně

V důsledku členitého povrchu a poloze jsou zuby moudrosti vystaveny rychlému rozvoji zubního kazu. Čistí se jen obtížně, navíc pokud nejsou zcela prořezané, vznikne kolem zubu váček, kde se zachycují zbytky jídla, a hrozí tak riziko infekce.

Správnou péči o osmičky neulehčuje ani to, že jsou většinou velmi blízko sousedních stoliček i blízko krku a dráždění kartáčkem vyvolává pocity podobné dávení.

Rentgen

Zubní lékař na základě rentgenu čelisti zjistí, jak jsou v ní osmičky uložené a jestli mají vůbec šanci se prořezat. Pokud snímek ukáže, že zuby jsou v pozici, z níž je jasné, že se zub samovolně správně nezařadí, měly by se odstranit dříve, než se vyskytnou komplikace.

Zubaři dnes trhají osmičky při lokálním umrtvení. Pacient pak necítí bolest. Ránu je někdy potřeba zašít. Doba hojení je u každého jiná, bolest během rekonvalescence se dá zvládnout s běžnými analgetiky. Stehy vám vytáhnou obvykle po týdnu.

Pět věcí, které je dobré vědět o zubech moudrosti

Alternativní pohled

Někteří zastánci čínské medicíny považují zuby moudrosti za velmi důležitý prvek lidské osobnosti, protože jsou podle nich spojeny s energetickou dráhou srdce. A podle nejnovějších vědeckých výzkumů jsou zuby moudrosti také lůžky kmenových buněk, které mohou být případně použity pro produkci nervových buněk nebo mnoha dalších.

Pokroky v jejich používání neustále pokračují, takže můžeme být velice brzy svědky velkých objevů. Proto se starejme o zuby moudrosti, nejlépe jak dovedeme.

Zajímavosti o zubech

  • Zubní sklovina je nejtvrdší tkáň v lidském těle.
  • 99 % veškerého vápníku v těle se nachází v zubech.
  • Za jeden den se v ústech dospělého člověka vytvoří přibližně 1,5 litru slin.
  • V roce 1498 v Číně vznikly první zubní kartáčky z prasečích štětin, žíní a kozí a jezevčí srsti.
  • Zubní kartáčky s nylonovými štětinami se poprvé objevily v roce 1938.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek,...

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

Udělala jsem detox šatníku. Je to zvláštní pocit, říká Lucie Vondráčková

Má ráda velké kabely a bokové džíny. Spíš než v butiku ale herečku a zpěvačku Lucii Vondráčkovou potkáte v obchodě s nábytkem. Při nákupech se prý rozhoduje celkem rychle a má slabost pro kousky,...

Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité

Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....

14. října 2025

Nejnovější podzimní pomocníci. Tyto kousky potřebujete pro hvězdnou pleť

Od ikonických rtěnek až po pečující oleje. Vybrali jsme pro vás to nejlepší z aktuálních kosmetických novinek, které si zamilujete na první pohled – i dotek.

14. října 2025

Nenálada ve společnosti se promítá i do oblékání, říká módní návrhářka

Navrhovala kostýmy pro Národní divadlo, uniformy pro designové hotely i špičkové aerolinky. Návrhářka Dagmar Vybíralová také oblékala bývalou první dámu Olgu Havlovou a dnes má několik vlastních...

14. října 2025

Zuby moudrosti: kdy pomáhají a proč je někdy lepší se jich včas zbavit

Třetí stálé stoličky přezdívané zuby moudrosti se prořezávají většinou až na prahu dospělosti, mezi sedmnáctým a pětadvacátým rokem. K čemu jsou dobré a kdy je lepší si je nechat vytrhnout?

14. října 2025

KVÍZ: Jak se vyznáte v gastronomických pojmech? Vyhrajte tříchodové menu pro dva

Při odpovídání na otázky tohoto zábavného soutěžního kvízu, který startuje v úterý 14. října a končí v úterý 21. října v 10:00, se vám možná budou sbíhat sliny.A my máme dobrou zprávu: všichni...

vydáno 14. října 2025

Bramborový salát s tuňákem

Bramborový salát s tuňákem
Recept

Střední

30 min

Výborný oběd, hotový již za půl hodiny.

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Když je objevena, bývá už mnohdy pozdě. Rakovina slinivky patří mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Kvůli svému anatomickému uložení totiž bývá diagnostikována až ve značně pokročilém stadiu, navíc...

13. října 2025  19:25

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek,...

13. října 2025  8:33

Příběh dívky bez nohou bere dech. Valerie tančí a jde ostatním příkladem

Dnes šestnáctiletá Češka Valerie Kmentová v patnácti letech přišla o obě nohy a část ruky kvůli přemnožené bakterii. Ačkoli její vyhlídky nebyly vůbec dobré a lékaři měli velké obavy o její život,...

13. října 2025

Příběh Táni: Jsem otrávená, naštvaná, všichni mě štvou. I já sama sebe

Za dva roky mi bude padesát let, ale málokdo mi ten věk hádá. Příroda mi nadělila tělo, které se zatím nijak extra neopotřebovalo a které mi závidí i o desítky let mladší kolegyně. Mám vcelku...

13. října 2025

Oční okolí potřebuje něžnou péči. Pomohou obklady, příroda i oleje

Prozradí o vás víc, než je vám milé – oči nelžou, a oční okolí už vůbec ne. Únava, stres i věk: to vše se na této části těla nemilosrdně podepisuje. Jak ten krutý sešup trochu přibrzdit?

13. října 2025

Podzim přeje kostkám. Slaďte je odvážně s výraznými barvami

Podzim bez kostky? To by přece nešlo! Ale i v károvaném světě došlo k několika změnám. Tou největší jsou odvážné kombinace. Troufnete si na ně?

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.