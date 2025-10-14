Mohou být užitečné, ale také způsobit celou řadu nepříjemností. Někomu se osmičky vůbec nevyvinou, a má tak o starost méně.
Ty dolní zlobí více
Pokud je v čelisti pro nové zuby dostatek místa, nemusí být s osmičkami žádné problémy. Normálně se prořežou a zařadí do zubního oblouku. Ovšem v důsledku nedostatku místa v čelisti mohou třetí stoličky růst křivě – korunku mají ve směru sedmiček a tlačí na jejich kořen (v extrémních případech by měly být oba zuby odstraněny).
|
Bolavý zub může upozornit na nemocné orgány. Před čím varují osmičky?
Pokud se třetí stoličky celé neproříznou, pod sliznicí, která kryje část korunky, se zachycuje potrava a vznikají opakované záněty. Tlakem, který osmičky vyvíjejí při prořezávání, mohou pokřivit ostatní zuby v zubořadí.
Zejména ty dolní bývají často zablokované. Příčinou je charakter čelistní kosti i sliznice, která je masivnější a vyšší. Kvůli komplikacím, jako jsou bolesti, otoky nebo horečky, musí lidé často nakonec podstoupit odstranění zubu.
Čistí se obtížně
V důsledku členitého povrchu a poloze jsou zuby moudrosti vystaveny rychlému rozvoji zubního kazu. Čistí se jen obtížně, navíc pokud nejsou zcela prořezané, vznikne kolem zubu váček, kde se zachycují zbytky jídla, a hrozí tak riziko infekce.
Správnou péči o osmičky neulehčuje ani to, že jsou většinou velmi blízko sousedních stoliček i blízko krku a dráždění kartáčkem vyvolává pocity podobné dávení.
Rentgen
Zubní lékař na základě rentgenu čelisti zjistí, jak jsou v ní osmičky uložené a jestli mají vůbec šanci se prořezat. Pokud snímek ukáže, že zuby jsou v pozici, z níž je jasné, že se zub samovolně správně nezařadí, měly by se odstranit dříve, než se vyskytnou komplikace.
Zubaři dnes trhají osmičky při lokálním umrtvení. Pacient pak necítí bolest. Ránu je někdy potřeba zašít. Doba hojení je u každého jiná, bolest během rekonvalescence se dá zvládnout s běžnými analgetiky. Stehy vám vytáhnou obvykle po týdnu.
|
Pět věcí, které je dobré vědět o zubech moudrosti
Alternativní pohled
Někteří zastánci čínské medicíny považují zuby moudrosti za velmi důležitý prvek lidské osobnosti, protože jsou podle nich spojeny s energetickou dráhou srdce. A podle nejnovějších vědeckých výzkumů jsou zuby moudrosti také lůžky kmenových buněk, které mohou být případně použity pro produkci nervových buněk nebo mnoha dalších.
Pokroky v jejich používání neustále pokračují, takže můžeme být velice brzy svědky velkých objevů. Proto se starejme o zuby moudrosti, nejlépe jak dovedeme.
Zajímavosti o zubech
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-30 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.