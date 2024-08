Zrcadlo stavu těla. Z očí lze vyčíst riziko infarktu i známky rakoviny

Hodnotu očí, orgánu složeného z tisíců různých buněk, si člověk uvědomí většinou až v okamžiku, kdy mu začínají vypovídat službu. Co s člověkem udělá, když najednou nevidí a zčistajasna se ocitne v naprosté tmě?

Zkuste si to. Najednou nebudete schopni orientovat se ani ve svém bytě, zapnout mikrovlnku, ochutit oběd, netrefíte se příborem do pusy. U spousty běžných potravin nebudete vědět, co přesně jíte. Chutná to najednou jinak. A úplně jiný je celý život. Cenných věcí si začneme vážit až ve chvíli, kdy je ztratíme. Pro naše prapředky byly zdravé oči doslova otázkou života a smrti. Kdo blbě viděl, byl odepsaný.

Diabetes je nenápadný zloděj zraku. Nevíte o něm, nemusíte mít potíže, ale na očním pozadí jsou už významné změny.