Inspirativní není jen jeho odvaha říct rodině a světu pravdu, ale i jeho neustálý optimismus, kterého se drží i přes mnoho nepříjemných životních lekcí. Ne každý totiž bral jeho proměnu jako pozitivní událost. Mnozí se k němu obrátili zády, přišel o přátele i příbuzné. Ti, kteří zůstali, budou podle něj v jeho životě mít místo napořád.

Aby vypadal jako muž, musel brát mužské hormony a už po prvních měsících bylo znát, že se jeho tělo mění. Kompletní proměnu měl za sebou až o pár let později. „Rok až dva čekáte a zhruba pátý rok už jste to opravdu vy. Tělu chvíli trvá, než se začne měnit tak, jak by mělo,“ uvedl muž pro Bored Panda.

Jamie má za to, že by každý měl svou případnou proměnu nejprve pečlivě probrat se svým lékařem a být také v péči psychologa. Jedině tak podle něj může proměna dopadnout podle očekávání. „Mít vedle sebe někoho, kdo vás podporuje, to je zásadní. Vždy je tu komunita lidí, kteří si prochází něčím takovým a podpoří vás,“ vzkázal. On sám rád pomůže komukoli, kdo se pro proměnu rozhodne.

Dnes by v něm málokdo hledal ženu, kterou byl. Je z něj statný muž, kterého obletují nápadnice a změnila se výrazně i kvalita jeho života. „Když můžete být sami sebou, je váš život o tolik lepší,“ doplnil.