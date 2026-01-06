Drogy mu ničily život, muž se zbavil závislosti otužováním

Angličan Harry Beattie z města Waterlooville byl závislý na drogách. Měsíčně jako otec dvou dětí utrácel v přepočtu neskutečných osmdesát tisíc jen za drogy a alkohol a byl extrémně zadlužený. Se závislostí se rozhodl skoncovat a na radu známých vsadil na otužování. K jeho překvapení mu opravdu pomohlo.

„Byl jsem závislý na kokainu. Neuměl jsem si v jednu chvíli představit život s drogami ani bez nich. Byl jsem v situaci, která byla velmi těžká pro mě i mou rodinu. V takových chvílích myslíte na ty nejhorší věci. Musel jsem něco udělat a nelituji toho, protože to bylo opravdu nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ uvedl.

Zatímco jeho blízcí byli ohledně otužování zprvu skeptičtí, on věřil, že právě ledová voda ho nakonec uzdraví a za závislosti dostane. Několik let nebyl s nejbližší rodinou v kontaktu, a dokonce nevídal ani prvorozeného syna. Navrácení rodiny pro něj bylo natolik silným impulzem ke změně, že se ze dne na den rozhodl pro změnu.

„Extrémní chlad mi přinesl stejný nával energie, endorfinů a úlevy, jaký jsem dříve hledal v drogách. Postupně jsem nahradil sebedestruktivní návyky každodenními ledovými koupelemi. Pomohlo mi to získat disciplínu, soustředění a vnitřní klid,“ sdělil muž.

Dnes žije s novou partnerkou a malou dcerou a syna má ve střídavé péči s bývalou ženou. Sám říká, že chladná voda mu zachránila rodinu i budoucnost a dala mu novou, zdravější „závislost“. „Myslím, že je to možná cesta pro další závislé,“ doplnil. Dnes se chlubí odznakem, kde je jasně uvedeno, jak dlouho už je „čistý“. „Nikdy jsem nebyl pyšnější sám na sebe. Nebylo to lehké, ale zvládl jsem to. A když to dokážu já, tak to zvládnou i jiní,“ dodal na svém profilu na Instagramu, kde je velkou inspirací pro ostatní.

