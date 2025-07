Je to problém, který se těžce určuje. Dlouhodobou zánětlivou reakci imunitního systému může mít člověk v těle týdny, měsíce nebo dokonce roky.

„Chronický zánět nesouvisí s infekcí ani zraněním, ale s věkem, životním stylem, únavou organismu, stárnutím imunitního systému a oxidačním stresem,“ popisuje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.

Problém tkví v tom, že zkrátka o zánětu často nevíme. Nepřináší s sebou otok ani horečku, které bychom začali hned řešit. Jen pomalu a nenápadně negativně ovlivňuje kvalitu života, zvyšuje riziko civilizačních onemocnění a zhoršuje schopnost těla regenerovat.

Projevy lidé přisuzují stárnutí

Tělo si navíc pamatuje záněty z minulosti – například po virových infekcích nebo období stresu. I když akutní nemoc odezní, jejich aktivita v organismu může přetrvávat dlouho.

„Laik si může všimnout různých změn, jako jsou únava, zpomalená regenerace, přibývání na váze, bolesti kloubů, zhoršení spánku nebo častější virózy,“ vypočítává odbornice. Mezi další signály patří mozková mlha, změny nálady, suchá a unavená pleť nebo takzvané stařecké ztuhnutí po ránu.

Pomůže správná kombinace stravy

Odborníci proto radí zaměřit se na prevenci. „Je vhodné vše řešit už od třicátého roku života,“ radí Horáková a pokračuje: „Ženy kolem perimenopauzy jsou zvlášť ohroženou skupinou – dochází u nich ke ztrátě hormonální ochrany a zpomalení regenerace. Čím dříve začnete, tím větší šanci máte zachovat si funkční a zdravé stárnutí.“

Aktivity fungující na chronický zánět ještě předtím, než vypukne, pomáhají i v době před ním. Zaměřte se proto na správný životní styl. „Vhodnou kombinací stravy, pohybu, spánku a práce bez stresu lze výrazně snížit aktivitu zánětlivých procesů,“ radí Horáková.

Mezi vhodné potraviny patří zelenina, ovoce, luštěniny, celozrnné obiloviny, fermentované produkty nebo koření jako kurkuma a zázvor. Doplnit lze i přírodní látky s ověřenými účinky. „Patří sem kurkuma, omega-3, zelený čaj, kvercetin, resveratrol, vitamin D či probiotika a prebiotika,“ uvádí lékárnice.

Za zmínku stojí, že chronický zánět zhoršuje také sociální izolace. Stejně negativní vliv může mít i stav střevního mikrobiomu. „Podpora zdravého mikrobiomu například pomocí probiotik a prebiotik patří mezi nejúčinnější preventivní kroky proti chronickému zánětu,“ dodává odbornice.

Pamatujte na to, že čím dřív se o tuhle problematiku začnete zajímat, tím později s ní budete bojovat. A možná se dokonce neobjeví nikdy. Není to přece jen to, co by každý chtěl!

Protizánětlivé látky kurkumin - snižuje aktivitu zánětlivých enzymů resveratrol - působí jako silný antioxidant, najdete ho třeba ve slupkách červeného hroznového vína kvercetin – je obsažen například v cibuli a jablkách, tlumí zánětlivé reakce omega-3 - pomáhají udržet imunitu v rovnováze, nejvíce se vyskytují v rybách a lněném a chia semínku vitamin D - podporuje správnou funkci imunitního systému, najdete ho v rybím oleji a vaječných žloutcích

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.