Má zřejmě několik životů jako kočka nebo je jako Fénix, který vždy povstane z popela. Nebo má možná jen opravdu velké štěstí, protože ne každý člověk by takovou nálož zdravotních komplikací zvládl.

„Mám za sebou hodně nehod. Jela jsem například na kole, uklouzlo mi to v kaluži, obličejem jsem padla na obrubník a skončila v nemocnici. Museli mi dělat plastiku obličeje, byla jsem v umělém spánku. Ale přežila jsem. A pak přišla další rána. Musela jsem se potýkat s rakovinou dělohy. Byl to šok, ale i to jsem překonala,“ popisovala svůj boj žena.

Mnoho lidí by takové zážitky dostaly na dno, ze kterého by se možná už nikdy nezvedli. Shona ale přehodnotila svůj život a dnes si ho užívá jako nikdy. Má také jiný názor na smrt. Přestala se jí bát a bere ji jako přirozenou součást života.

„Začala jsem to vnímat jinak. Už nemám ten ohromný strach, který mě paralyzuje. Začala jsem se na smrt dívat s láskou a vše se změnilo. Všechny úzkosti jsou pryč. Věřím, že i po smrti něco přijde. Myslela jsem, že už tu dávno nebudu. Ale jsem tu a je to zázrak. Vše je zázrak. Zrození, život i smrt,“ myslí si.

Všechny nepříjemné zážitky jí změnily život k lepšímu. Přestala se bát smrti, přehodnotila svou kariéru a dnes pomáhá druhým jako koučka zdraví a životního stylu. Loni prodělala zápal plic, meningitidu i covid, ale víru neztratila. Chce být tou nejlepší matkou a dělat věci tak, aby byla šťastná. „Jsme na světě krátký čas, neměli bychom si ho ničit,“ vzkázala.

Popsala i okamžiky, kdy měla klinickou smrt. Zatímco někdo popisuje dlouhý tunel nebo zářivé bílé světlo, ona tvrdí, že nic takového neviděla ani jednou. „Pociťovala jsem jen velký prostor a úplnou tmu,“ dodala pro Daily Mirror.