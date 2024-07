Žena nemá jícen, jídlo jí putuje do sáčku

„Pamatuji si, jak jsem začala být opravdu velmi unavená. Měla jsem i silný kašel a myslela si, že mám pravděpodobně chřipku. Kašel i únava se ale zhoršovaly a já jsem navíc začala vykašlávat krev. Tehdy mi došlo, že to nebude jen obyčejné nachlazení, a šla jsem k lékaři,“ svěřila se žena.

Lékaři provedli vyšetření a zjistili, že má nádor na plicích, který se bude muset odstranit. Podstoupila zákrok i chemoterapie a z nemoci se dostala. Jen o pár let později ale nemoc udeřila znovu. Tentokrát napadla jícen. Bohužel ale operace nešla udělat jinak, než že jí jícen odstraní. Ač zněl zákrok strašlivě, nakonec to vše dopadlo nejlépe, jak mohlo.

„Když mě rakovina zasáhla podruhé, byla jsem opravdu na dně. Nechápala jsem, že mě taková smůla opět potkala. Když jsem ale překonala všechny ty nepříjemné zákroky a návštěvy nemocnice, uvědomila jsem si, že jsem vlastně dítě štěstěny. Už jsem tu nemusela být a vyléčení beru jako velké požehnání,“ pokračovala.

Dnes má kvůli chybějícími jícnu vývod a sáček, do kterého putuje i její první ranní káva. Do břicha má zavedenou sondu, kterou přijímá výživu, aby její tělo mohlo fungovat. Vzhledem k tomu, že má ale normální chutě i hlad, dává si vše, co má ráda. Nic z toho ale nekončí v žaludku. Putuje to do sáčku.

„Zvykla jsem si. Bylo to těžké, ale zvyknout se dá na všechno. Miluji kávu, fantu, čokoládu. Vše tekuté je super. A jsem tak aspoň trochu ve spojení s normálním světem, kdy se člověk může najíst a vychutnává si všechny chutě světa,“ dodala v jednom z videí na TikToku.