Žena rok nejedla ovoce a zeleninu, je zdravější než kdy předtím

IT specialistka z Londýna by si ještě před pár lety nedokázala představit, že najednou pozře maso a vzdá se své milované zeleniny a ovoce. Zdravotní obtíže ji ale dohnaly k tomu, že to s masem opět zkusila, a rovnou se vrhla do experimentu, kdy dala sbohem dříve právě tolik milovanému ovoci a zelenině.

„Konečně jsem se zbavila ekzému, bolestí kloubů a zánětů. Také krvácení dásní ustalo a zaznamenala jsem velmi pozitivní změny ve své náladě a úrovni úzkosti. Ačkoli jsem si dřív myslela, že život bez ovoce a zeleniny není možný, dnes jsem přesvědčená o opaku,“ uvedla.

Na stravování zaměřené na maso nepřišla sama, dozvěděla se o něm ze studie, kterou měla údajně provádět vědkyně z univerzity v Oxfordu. „Jím teď hlavně maso, vejce, ryby, sýr a tuky. Jsem šťastná, že už se nemusím každou noc škrábat kvůli neustupujícímu ekzému a nejsem tak úzkostná jako dřív. Můj zdravotní stav se výrazně zlepšil,“ pokračovala pro Dailymail.

Každý den jí steak a vaří si doma. Upozorňovala jen na to, že se v žádném případě nedala na cestu nezdravého stravování ve smyslu konzumace jídel z rychlého občerstvení. Nic takového nejí a všechna jídla upravuje tak, aby pro ni byla co nejzdravější.