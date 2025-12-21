Každé ráno si dopřeje chvilku pro své tělo i klidnou mysl. Protahuje se, dýchá, cvičí a medituje. Podle něj je právě pomalý start dne tím nejlepším začátkem a pro tělo je prospěšnější než stres a spěch, který většina lidí na světě každý den má.
Jako kouč proti stárnutí a pro vitalitu učí, že nikdy není pozdě začít. V armádě v minulosti objevil disciplínu a smysl intenzivního tréninku, který využívá dodnes. „V pozdějším věku potřebujete hlavně svaly. Tuky vám jsou téměř k ničemu. Pro zdravý život a zdravé stáří potřebujete mít svalovou hmotu. A nejlépe v dolní polovině těla. Osvalené nohy vám pomohou v mnoha oblastech. I lidé dožívající se nejvyššího věku v různých koutech naší planety říkají, že se stále hýbou a trénují hlavně nohy,“ uvedl muž pro The Mirror.
Pohyb a posilování ale není to jediné, na co se zaměřuje. Dbá i na zdravou a vyváženou stravu. Jeho jídelníček je založený na kvalitním proteinu, komplexních sacharidech, ovoci a zelenině. Nepodléhá dietám, volí jídlo podle pocitu a každodenního výkonu. Svůj přístup nazývá „Pro-ageing: připravit tělo dnes, aby bylo silné a zdravé zítra“. A jak sám říká, dnes se cítí ve svém těle lépe než ve dvaceti. „Dříve jsem hodně tlačil na to, abych byl dobrý. Chtěl jsem být úplně nejlepší a ve výsledku bylo mé tělo jen ve stresu. Protože všeho moc škodí. Nemůžete to přehánět ani s rychlou chůzí,“ myslí si.
Kvůli tréninkům za ním chodí i dvacetiletí muži, kteří se chtějí naučit jeho nejlepší triky. Podle něj si dnes mladá generace uvědomuje, že pokud se o sebe bude starat, může se dožít vyššího věku ve zdraví. „Je pro to ale potřeba něco udělat. Víte, málokdo má tak dobré geny, že to jde všechno samo. Takových lidí je na světě jen pár. My ostatní musíme zabrat,“ dodal. Snaží se tedy šířit osvětu ohledně pohybu i stravy a věří, že čím více se o tom bude mluvit, tím méně budou mladí inklinovat k rychlému občerstvení a sezení u počítače.