Jednasedmdesátiletý muž je pro mladé vzorem, posiluje od patnácti

Autor:
  10:39
Bývalý voják Nate Wilkins z Floridy pracuje i v jednasedmdesáti letech jako trenér a snaží se s klienty o to, aby podpořili dlouhověkost. Sám je v kondici jako před desetiletími. „Moc se toho u mě s věkem nezměnilo. Vděčím za to životnímu stylu a chci svou zdravou cestu životem předávat dál,“ říká.
Při pohledu na muže je jen málokomu patrné, že už oslavil jednasedmdesátku....

Při pohledu na muže je jen málokomu patrné, že už oslavil jednasedmdesátku. Cvičí ještě intenzivněji než o mnoho mladší muži. „Bez posilování nemohu být,“ míní. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Nate Wilkins
Nate Wilkins
Nate Wilkins
Nate Wilkins
8 fotografií

Každé ráno si dopřeje chvilku pro své tělo i klidnou mysl. Protahuje se, dýchá, cvičí a medituje. Podle něj je právě pomalý start dne tím nejlepším začátkem a pro tělo je prospěšnější než stres a spěch, který většina lidí na světě každý den má.

Při pohledu na muže je jen málokomu patrné, že už oslavil jednasedmdesátku. Cvičí ještě intenzivněji než o mnoho mladší muži. „Bez posilování nemohu být,“ míní.
Nate Wilkins
Nate Wilkins
Nate Wilkins
8 fotografií

Jako kouč proti stárnutí a pro vitalitu učí, že nikdy není pozdě začít. V armádě v minulosti objevil disciplínu a smysl intenzivního tréninku, který využívá dodnes. „V pozdějším věku potřebujete hlavně svaly. Tuky vám jsou téměř k ničemu. Pro zdravý život a zdravé stáří potřebujete mít svalovou hmotu. A nejlépe v dolní polovině těla. Osvalené nohy vám pomohou v mnoha oblastech. I lidé dožívající se nejvyššího věku v různých koutech naší planety říkají, že se stále hýbou a trénují hlavně nohy,“ uvedl muž pro The Mirror.

Pohyb a posilování ale není to jediné, na co se zaměřuje. Dbá i na zdravou a vyváženou stravu. Jeho jídelníček je založený na kvalitním proteinu, komplexních sacharidech, ovoci a zelenině. Nepodléhá dietám, volí jídlo podle pocitu a každodenního výkonu. Svůj přístup nazývá „Pro-ageing: připravit tělo dnes, aby bylo silné a zdravé zítra“. A jak sám říká, dnes se cítí ve svém těle lépe než ve dvaceti. „Dříve jsem hodně tlačil na to, abych byl dobrý. Chtěl jsem být úplně nejlepší a ve výsledku bylo mé tělo jen ve stresu. Protože všeho moc škodí. Nemůžete to přehánět ani s rychlou chůzí,“ myslí si.

Kvůli tréninkům za ním chodí i dvacetiletí muži, kteří se chtějí naučit jeho nejlepší triky. Podle něj si dnes mladá generace uvědomuje, že pokud se o sebe bude starat, může se dožít vyššího věku ve zdraví. „Je pro to ale potřeba něco udělat. Víte, málokdo má tak dobré geny, že to jde všechno samo. Takových lidí je na světě jen pár. My ostatní musíme zabrat,“ dodal. Snaží se tedy šířit osvětu ohledně pohybu i stravy a věří, že čím více se o tom bude mluvit, tím méně budou mladí inklinovat k rychlému občerstvení a sezení u počítače.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Příběh Santova obleku. Nestojí za ním limonáda, původně byl hnědý i otrhaný

Ve Velké Británii před Vánoci rozhodně nemrzlo. Ženy si mohly opravdu užít.

Je to jeden z nejikoničtějších oděvů v dějinách: červený kabát a kalhoty lemované bílou kožešinou a opasek z tmavé kůže, čepička s bambulí nebo rolničkou. Kde přišel Santa Claus ke svému obleku?...

Jednasedmdesátiletý muž je pro mladé vzorem, posiluje od patnácti

Při pohledu na muže je jen málokomu patrné, že už oslavil jednasedmdesátku....

Bývalý voják Nate Wilkins z Floridy pracuje i v jednasedmdesáti letech jako trenér a snaží se s klienty o to, aby podpořili dlouhověkost. Sám je v kondici jako před desetiletími. „Moc se toho u mě s...

21. prosince 2025  10:39

Krátké dny zvyšují únavu i stres. Sedm jógových pozic pomůže zklidnit mysl

Online lekce jógy se Šárkou Štursovou

Krátké dny, nedostatek světla a sychravé počasí se v zimě často podepisují na psychické pohodě. Jóga pomůže zmírnit únavu, stres i horší náladu. Vyzkoušejte sedm jógových pozic, které vám pomohou...

21. prosince 2025

8 tipů na úchvatné plesové účesy a jak je vytvořit s pomocí kulmy či fénu

Ve spolupráci
Hollywoodské vlny

V čem spočívá plesový styling a jak doma vykouzlit dokonalý účes? Klíčová je kvalitní příprava s důrazem na objem, lesk a fixaci, sladění se šaty i správná volba účesu podle délky vlasů.

21. prosince 2025

Říct NE je umění. Naučte se asertivitě po malých snadných krůčcích

Je nesmírně důležité mít se ráda. Pokud se objevy nějaký neduh, problém,...

Možná máte pocit, že děláte všechno jen tak, jak si přejí druzí. Přesto existuje způsob, jak jednat upřímně, ale přitom zůstat slušní. Říká se mu asertivní chování. Umíte s klidem v duši říct ne?

21. prosince 2025

Vánoce po ztrátě blízkého nejsou konečná. Oslavte je, ale letos jinak

Ilustrační snímek

Když odejde blízký, pro pozůstalé se svět zastaví. A když přijdou Vánoce – bolest ze ztráty ještě víc nabude na intenzitě. Mísí se s vůní cukroví a tichým přáním, aby ten, kdo chybí, mohl být alespoň...

21. prosince 2025

Rakovině se dá předejít, tvrdí zdravotní sestra a učí jak

„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová,...

Odmalička věděla, že chce pomáhat lidem, uzdravovat je. Když se pak stala zdravotní sestrou, našla v tom smysl i poslání, které ji později přivedlo k pořádání seminářů o prevenci rakoviny.

21. prosince 2025

Cílevědomý a tvrdý Kozoroh. Princezna Kate či Kevin Costner z pohledu hvězd

Ilustrační snímek

Kozoroh je cílevědomý, houževnatý a tvrdý. Jde si pomalu, ale jistě za svým. Jak toto zarputilé znamení ovlivňuje životy a kariéry známých osobností, které se v něm narodily? Nahlédněte do...

21. prosince 2025

Slavné krásky a největší rozparky, které letos vynesly do společnosti

Největší rozparky roku 2025

Ještě před pár lety by byl extrémní rozparek na večerní róbě faux pas. V poslední době se však k odhalování nohy i celého rozkroku slavné ženy na červeném koberci uchylují stále častěji. A jejich...

21. prosince 2025

Pistáciová kolečka

Pistáciová kolečka
Recept

Střední

60 min

Inspirujte se receptem na zajímavé cukroví z pistácií.

Lidé nás mají za otce s dcerou, říká žena s o třiadvacet let starším mužem

Pár dělí věkový rozdíl třiadvacet let. Skvěle jim to klape, ale lidé je mají za...

Třiadvacetiletá Gianna D’Alessio se do svého partnera Grega zamilovala okamžitě. Tehdy ještě ani nevěděla, kolik je mu let. Nenapadlo ji, že by mohl být o třiadvacet let starší. „Byla to láska na...

20. prosince 2025  10:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rychlý styling bez kompromisů: Jak na trendy účesy roku 2026

Ve spolupráci
Vysokorychlostní žehlička na mokré vlasy Artemiss

Největším trendem současnosti je svoboda a přirozenost. Spíš než módní diktát konkrétního „looku“ jde o vyjádření osobnosti pomocí střihu i stylingových technik. Jak rychle a jednoduše vytvořit...

20. prosince 2025

Nejdou nahmatat, umí zázraky. Tyto dárky si letos musíte nadělit k Vánocům

Ilustrační snímek

Byt nazdobený, cukroví napečené. Dárky pro své blízké máte nakoupené a dokonce už i zabalené. A co vy, darujete si letos něco pod stromeček? Nemáme na mysli narychlo vybrané pyžamo v nákupáku ani tu...

20. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.