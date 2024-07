Jednapadesátiletá žena se proměnila z šedé myšky v sexy „šťabajznu“

„Nemohu uvěřit tomu, kam až jsem to nechala zajít a jak jsem vypadala. Vypadala jsem tak, jak jsem nikdy vypadat nechtěla. Roky jsem se zanedbávala a dnes mě to mrzí, bylo to špatně,“ uvedla jednapadesátiletá maminka z Austrálie pro The Sun.

Billie uvedla, že se po změně životního stylu všechno obrátilo k lepšímu. Od přívalu energie až po lepší paměť. „Když mi bylo osmačtyřicet, začala jsem pociťovat, že mě stahuje ke dnu menopauza. Už jsem to chtěla vzdát, když jsem se probrala z té letargie a rozhodla se něco udělat. Místo sezení na gauči jsem si zvolila pohyb a zdravý životní styl,“ pokračovala.

Předtím za sebou měla ale i velký psychický propad, kdy podlehla alkoholu a stala se na něm závislá. Naštěstí ale „vzala rozum do hrstí“ a šla se ze závislosti na alkoholu léčit. „Tehdy jsem se přestala bavit s některými přáteli a dokonce i s mou pětadvacetiletou dcerou. Ti všichni mě strhávali k alkoholovým dýchánkům a už jsem v tom nemohla dál pokračovat, pokud jsem se chtěla opravdu změnit,“ doplnila.

Nula alkoholu, spousta pohybu, zdravá strava a velké odhodlání jí nakonec pomohly zhubnout a nyní váží devětapadesát kilo. „Nepijte alkohol, vynechte zbytečné cukry, jezte vlákninu, cpěte se ovocem a zeleninou a libovým masem a choďte nejméně deset tisíc kroků denně a uvidíte, jak moc se změníte už za pár týdnů,“ doplnila.