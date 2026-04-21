„Vytrpěla jsem si dost. Měla jsem hodně omezení, nemohla jsem být jako běžný teenager. Měla jsem s páteří obrovské potíže a zasahovalo to do všeho v mém životě. I psychicky to pro mě bylo náročné. Operace páteře jsem se strašně bála, ale bylo to to nejlepší, co mě vlastně v životě potkalo. Je mi o tolik lépe,“ uvedla dívka.
Už když byla v matčině lůně, lékaři odhalili, že má srdeční vadu a bude muset být operována ihned po narození. „Byla jsem v šoku. Měla jsem strach, že operaci nepřežije. Celé těhotenství jsem prožila ve stresu a úzkosti,“ zavzpomínala na období před narozením Daisy její maminka pro Cornwall Live.
Hned po narození lékaři provedli první operaci a po dvou týdnech následovaly ještě další dvě. Nebylo jisté, zda přežije, ale byla to malá bojovnice, která se uzdravovala a její vyhlídky pro život byly každým dnem lepší. A to prodělala v devíti měsících dokonce i mrtvici. „Mysleli jsme si, že tím její problémy končí. Ale osud měl jiné plány.“
Už jako malá holčička měla křivou páteř a musela chodit na pravidelné rehabilitace. Později nosila i korzet, který měl páteř srovnat. Bohužel se ale zakřivení páteře zhoršovalo a verdikt lékařů byl jasný. Musela podstoupit operaci, aby se zbavila obrovských bolestí a zabránilo se dalšímu pokřivení.
„Díky operaci jsem najednou povyrostla téměř o osm centimetrů. Jak se páteř narovnala, zvětšila jsem se. Byla to příjemná změna. Konečně si připadám jako ostatní. A to i přesto, že mám v páteři tolik šroubů. Jsem hrdá sama na sebe, že jsem se nezalekla a s operací souhlasila. Život je krásný,“ dodala.