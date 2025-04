„Směji se tomu, už je to v pohodě,“ uvedla influencerka. Krátce po rozpouštění výplní jí však do smíchu nebylo. Měla bolesti a nebylo jisté, jak bude její tělo dál reagovat. Proto raději ihned zamířila do nemocnice, kde jí lékaři podali léky, které měly otoky zmírnit. To se však nestalo ihned a na normální rty si ještě nějaký čas musela počkat.

„Rty jsem ledovala a snažila se nemyslet na to, jak vypadám. Ty rty byly obrovské. Tak alespoň vím, že něco takového si nikdy nenechám udělat, protože mi tak obří rty opravdu nesednou,“ uvedla nakonec se smíchem žena pro The Sun.

Dnes varuje dívky i ženy před jakýmkoli zákrokem v oblasti rtů. Myslí si, že i pouhé výplně mohou způsobit reakci, která by nemusela dopadnout dobře. „Teď už jsem rozhodně obezřetnější. Mám obavy, aby se mi nestalo něco podobného a nakonec to bylo nevratné. Nikdy nevíte, jak na ty látky vaše tělo zareaguje. Konec výplním, poučila jsem se,“ doplnila.

Její fanoušci jí děkovali za odstrašující příklad, protože po jejím vzoru zprvu měli v plánu na výplně rtů jít také. Zarazilo je, že si je nakonec chce nechat rozpustit a absolutně je vyděsilo, jak celá záležitost skončila.