„Lichotí mi, že mi lidé hádají nižší věk. Nedělám nic extra pro to, abych tak vypadala. Ale rozhodla jsem se podělit se o svůj životní styl a jídla, která konzumuji. V tom je totiž podle mě klíč k mladšímu já. A myslím, že pokud je člověk navíc ještě vyrovnaný a v pohodě, může se dožít i vysokého věku. Všechno je to hlavně o nás a našich rozhodnutích. Pokud je nám dobře na světě, myslím, že bychom se měli snažit na něm být co nejdéle,“ uvedla.
Ona sama nebyla vždy v dobré psychické kondici. Jednoho dne si ale řekla, že už má dost depresí a úzkostí, které ji dokázaly potrápit na dlouhou dobu. Dokonce čas od času kvůli depresím v minulosti kouřila marihuanu a věřila, že se její život zázrakem zlepší, ačkoli pro to nebude nic významného dělat. Opak byl ale pravdou a propadla zdravému životnímu stylu.
„Základem je uvědomit si, co vlastně jíte. Co dodáváte tělu a v jaké formě. Jak kvalitní věci mu dodáváte. Opravdu si nepomůžete, když budete kupovat zpracované potraviny a jíst je od rána do večera. Musíte změnit stravovací návyky od základu. Především ženy potřebují dostatek bílkovin, zdravých tuků a vlákniny. A pokud právě to vaše tělo nebude mít, nedosáhnete lepších výsledků. Dávejte si luštěniny, užívejte si, že se můžete nacpat avokádem, vychutnejte si tvaroh,“ pokračovala.
Pracuje jako trenérka a denně k ní přicházejí klientky, které se cítí unavené, bez chuti do života a doufají, že jen cvičením dosáhnou lepšího života. Ten ale podle trenérky tkví právě ve stravě. „Máme tolik možností. Už nežijeme v době, kdy nebylo na výběr. Můžeme výrazně své zdraví ovlivnit a je nejvyšší čas, aby s tím každý začal. Základní potraviny jsou lék pro tělo i duši,“ pokračovala.
Měla tím na mysli lokální zeleninu a ovoce, vejce z dobrých chovů, libové maso a ořechy. Podle ní přesně to stačí, aby tělo nestrádalo a bylo v dobré kondici. „Co sníte, promítne se i navenek. Když jíte jen sladké a pizzu, nebudete mít pleť jako miminko a štíhlý pas. Začněte třeba tím, že si uděláte omeletu, sníte k tomu rajčata, kousek okurky, papriku a zakousnete k tomu celozrnný chléb. Už po pár dnech uvidíte, jak vám bude lépe,“ dodala.