Trojnásobná šestačtyřicetiletá maminka Erin Devine z USA vděčí za svůj mladistvý vzhled jen několika jednoduchým trikům, které poctivě a pravidelně roky dodržuje a dala by za ně ruku do ohně. Podělila se o ně se svými fanoušky, kteří jí stále nevěří, že opravdu brzy oslaví padesátku.
Vypadá mnohem mladší, ale brzy oslaví padesátku.

„Lichotí mi, že mi lidé hádají nižší věk. Nedělám nic extra pro to, abych tak vypadala. Ale rozhodla jsem se podělit se o svůj životní styl a jídla, která konzumuji. V tom je totiž podle mě klíč k mladšímu já. A myslím, že pokud je člověk navíc ještě vyrovnaný a v pohodě, může se dožít i vysokého věku. Všechno je to hlavně o nás a našich rozhodnutích. Pokud je nám dobře na světě, myslím, že bychom se měli snažit na něm být co nejdéle,“ uvedla.

Ona sama nebyla vždy v dobré psychické kondici. Jednoho dne si ale řekla, že už má dost depresí a úzkostí, které ji dokázaly potrápit na dlouhou dobu. Dokonce čas od času kvůli depresím v minulosti kouřila marihuanu a věřila, že se její život zázrakem zlepší, ačkoli pro to nebude nic významného dělat. Opak byl ale pravdou a propadla zdravému životnímu stylu.

„Základem je uvědomit si, co vlastně jíte. Co dodáváte tělu a v jaké formě. Jak kvalitní věci mu dodáváte. Opravdu si nepomůžete, když budete kupovat zpracované potraviny a jíst je od rána do večera. Musíte změnit stravovací návyky od základu. Především ženy potřebují dostatek bílkovin, zdravých tuků a vlákniny. A pokud právě to vaše tělo nebude mít, nedosáhnete lepších výsledků. Dávejte si luštěniny, užívejte si, že se můžete nacpat avokádem, vychutnejte si tvaroh,“ pokračovala.

Pracuje jako trenérka a denně k ní přicházejí klientky, které se cítí unavené, bez chuti do života a doufají, že jen cvičením dosáhnou lepšího života. Ten ale podle trenérky tkví právě ve stravě. „Máme tolik možností. Už nežijeme v době, kdy nebylo na výběr. Můžeme výrazně své zdraví ovlivnit a je nejvyšší čas, aby s tím každý začal. Základní potraviny jsou lék pro tělo i duši,“ pokračovala.

Měla tím na mysli lokální zeleninu a ovoce, vejce z dobrých chovů, libové maso a ořechy. Podle ní přesně to stačí, aby tělo nestrádalo a bylo v dobré kondici. „Co sníte, promítne se i navenek. Když jíte jen sladké a pizzu, nebudete mít pleť jako miminko a štíhlý pas. Začněte třeba tím, že si uděláte omeletu, sníte k tomu rajčata, kousek okurky, papriku a zakousnete k tomu celozrnný chléb. Už po pár dnech uvidíte, jak vám bude lépe,“ dodala.

