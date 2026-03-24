„Když jsem se otočila, abych zjistila, co se děje, ucítila jsem, jak mě něco tahá za vlasy. S naprostou hrůzou jsem ve vteřině zjistila, že se mi vlasy zamotaly do rotujícího vrtáku,“ uvedla. Bohužel ale měla od sebe vypínač tak daleko, že na něj nedosáhla, a její zoufalé volání o pomoc v hlučné hale nikdo neslyšel.
Vypadalo to, že ji stroj celou vtáhne do sebe, ale nějakým zázrakem se zastavil zrovna ve chvíli, kdy omdlela. „Uslyšela jsem ještě ten odporný zvuk, kdy se mi vlasy s kůží oddělily od lebky. Byla to neskutečná bolest a tělo už to nevydrželo. Omdlela jsem. Nikdy na ten zvuk nezapomenu,“ pokračovala.
Když se probudila v nemocnici, vyslechla si krutou pravdu. Vlasy už neměla. Měla jen odhalenou lebku a potřebovala okamžitou operaci. A ne jednu. Zákroků ji pak čekalo ještě mnohem víc. Do konce života se bude potýkat s následky hrůzné nehody. Děkuje ale osudu, že nepřišla o život a její malý syn nepřišel o maminku.
„Ty následky nejsou příjemné. Je to velmi omezující. Trpím ztrátou sluchu, závratěmi, bolí mě jizvy a mám i neurologické bolesti celého těla. Nikdy už nebudu mít vlasy, protože nastřelit mi je nemohou. Musím na veřejnosti nosit paruku, ale doma si ji často sundávám, protože mě kůže na hlavě stále hodně bolí,“ podotkla. Osud k ní byl zpočátku krutý i v případě odpovědnosti jejího zaměstnavatele. Ten ji odmítl vyplatit odškodné a jí nezbylo nic jiného, než se s ním soudit.
„Nikomu bych nepřála prožít to, co jsem si prožila já. Jsem teď dvojnásobnou mámou a užívám si hlavně svoje děti a radost z toho, že jsem živá,“ dodala. Soudní tahanice trvaly roky, nakonec ale Anna vyhrála. Zaměstnavatel jí musel zaplatit odškodné. Navíc dostal tučnou pokutu za to, že i když o nebezpečí na pracovišti věděl, žádná ochranná opatření nepodnikl.