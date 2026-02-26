Alergická reakce na barvu na vlasy ženu málem zabila

Laura Velaye chtěla změnit účes a barvu vlasů. Očekávala dokonalý výsledek, ale místo něj přišla noční můra v podobě extrémní alergické reakce, která ji dostala do nemocnice. „Bylo to za minutu dvanáct. Mohlo mě to zabít,“ uvedla žena. Nebyla to ale jediná alergická reakce, kterou měla.
Tehdy osmnáctiletá žena pár dní po obarvení vlasů začala otékat, měla horečku a svědila jí pokožka po celém těle. Nejprve měla za to, že se o ni pokouší nějaká viróza, když se ale probudila s opuchlou hlavou, dostala strach. Do nemocnice ale zamířila až později, když měla problém s dýcháním.

„Je to divné, protože kadeřnice nejdřív s barvou udělala test na mé kůži a bylo to bez problémů. Kůže ani nezčervenala. Navíc použila barvu bez amoniaku, takže jsme si obě myslely, že je vše v pořádku a nic mi nehrozí,“ uvedla žena.

V minulosti už totiž jednou alergickou reakci měla. To ale bylo na tetování henou. Tehdy si nechala na ruku namalovat ornamenty a probudila se druhý den se svědivými a bolestivými puchýři. Nechtěla tedy nic podcenit a s kadeřnicí vše pečlivě probírala.

„Neudělala jsem nic neuváženého, přesto se alergie na barvu objevila. Nechala jsem se obarvit ve Francii, kde jsem byla na návštěvě za rodinou. Další den jsem letěla zpět do Británie a v letadle jsem se extrémně potila. Všem okolo mě byla zima a já myslela, že se uvařím zaživa,“ podotkla.

Když přijela domů, už měla po celé hlavě strupy a boláky. Její lékař usoudil, že pomůže mastička, takže si ji vyzvedla v lékárně a dál to neřešila. Pak ale nastoupil již zmíněný otok a ženě došlo, že je její stav vážnější. „Když jsem byla venku s kamarádkou a zrovna jsem s ní probírala, co mám dělat, najednou jsem nemohla dýchat. Musela mi zavolat sanitku. V nemocnici mi pak řekli, že jsem měla anafylaktický šok. Kdybych nedorazila do nemocnice, nedopadlo by to dobře. Nepodceňujte jakékoli divné symptomy. Je to vážný stav, který může být pro kohokoli fatální,“ dodala.

Alergická reakce na barvu na vlasy ženu málem zabila

