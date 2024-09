Žena závislá na tetování varuje před tetováním oční bulvy

Celý proces tetování oční bulvy k jejímu překvapení nebyl bolestivý. Několik týdnů se na něj psychicky připravovala, protože měla strach, že by mohla po zákroku oslepnout. Když měla po návštěvě tetovacího studia v oku velké bolesti, slzela a špatně viděla, začala mít strach, že se něco zvrtlo.

Tatér ji ovšem ubezpečil, že je to běžné a vše by mělo do týdne odeznít. V tom se mýlil. Šestatřicetiletá influencerka se totiž trápila několik měsíců a výsledek navíc ani není takový, jaký si vysnila. Myslela, že bude barva na bulvě sytější a jasnější, ale hodně se rozpila.

„Tetování oční bulvy pro mě bylo velkou výzvou. Během procesu jsem měla velký problém udržet oko otevřené. Víc než půl roku mi pak trvalo, než jsem si mohla sundat brýle a dívat se na svět bez nich. Byla jsem velmi světloplachá,“ uvedla žena pro The Mirror.

Kdyby se měla vrátit do minulosti a tetovat se znovu, už by couvla. Nyní je vcelku spokojená, ale půl roku trápení podle ní nestojí za to a všem radí, aby si tento zákrok dobře rozmysleli. „Mám skvělé přátelé, kteří mě v mém rozhodnutí podpořili a dokonce mi během samotného tetování drželi ruku, abych se cítila komfortně. Já ovšem říkám, že bude lepší si bělmo nechat bílé. Zkrátka nikdy nevíte, co to provede vám. Lidé po tom mohou i oslepnout,“ doplnila influencerka, která si nebezpečí zákroku uvědomila až poté, co ho sama absolvovala.