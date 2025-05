„Ve třídě jsem byla vyřazená z kolektivu. Pro ostatní děti jsem byla divná. Styděla jsem se za své tělo a o to víc jsem se soustředila na školu a na vzdělání. Slíbila jsem sama sobě, že se budu soustředit na důležité věci a zdánlivé malichernosti nechám plynout,“ uvedla žena pro BBC.

Dnes pětadvacetiletá Titilope začala vnímat změny na svém těle zhruba ve třinácti letech. Měla za to, že jednou ňadro doroste. Nakonec se tak ale nestalo. „Dlouho jsem nevěděla, co se mnou je a frustrovalo mě to. V dospělosti mi můj lékař sdělil, že se jedná o Polandův syndrom a trpí tím mnoho lidí po celém světě,“ pokračovala.

S ohledem na to, co má za sebou, chce pomáhat ostatním. Především se chce zaměřit na osvětu ve školách. „Nejde mi jen o tento specifický problém, jde mi o to, aby se na jinakost společnost dívala normálním pohledem a nikoho neodsuzovala. Nikdo na světě si to nezaslouží,“ dodala.

Sama se každý den setkává s šikanou. Založila si účty na sociálních sítích a denně jí lidé píší, že je zrůda. Na internetové trolly už si zvykla a věří, že jde o nešťastné jedince, kteří mají sami nějaké problémy a tímto způsobem se je snaží vyřešit.