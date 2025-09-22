„Vždy jsem chtěla být inspirací pro druhé a jsem nesmírně šťastná, že se mi to nakonec povedlo. Vše se dá nějak řešit a žít můžete i bez nohou a rukou. Mám okolo sebe úžasné lidi včetně mého muže a děkuji každý den za to, že mohu být na světě,“ uvedla žena.
Přestože její matka věděla, že miminko přijde na svět bez rukou i nohou, nechtěla ani slyšet o potratu. A Briel je jí neskonale vděčná za to, že se nenechala přemluvit lékaři a dítě na svět opravdu přivedla. Často ji lidé litují, ale sama říká, že lítost není třeba.
Briel miluje kosmetiku, módu a svět šoubyznysu. Jako influencerka má velký úspěch a sledují ji miliony lidí, pro které je ohromnou inspirací. Ačkoli nemá končetiny, bez problémů se sama nalíčí, oblékne i učeše. Nemá ani problém s přípravou jídla nebo hygienou. Je maximálně soběstačná. Velkou oporou je jí manžel. „Vždy byl na mé straně. Často se musel potýkat s nenávistnými komentáři. Lidé ho nazývají všelijak. Já jsem vděčná za to, jak moc mi každý den projevuje lásku. Je to skvělý člověk,“ nešetří chválou.
Briel pravidelně cvičí, aby byla ve formě. Posiluje břišní svaly a snaží se být stále v pohybu, aby se cítila dobře. Nevynechává ani zdravou stravu. I přes svůj hendikep se cítí dobře a věří, že ji v budoucnu čekají jen samé příjemné věci. S manželem navíc adoptovali dceru a jsou nyní rodina.
„Je skvělé, kolik možností v dnešním světě máme. Pokud se potřebuji pohybovat, využívám vozík. Doma se jinak pohybuji sama a nepotřebuji pomoc. Lidé mě často litují, ale vše je jen o úhlu pohledu. Já jsem se tak narodila, neznám nic jiného. Takže jsem šťastná taková, jaká jsem,“ dodala v jednom z videí na Youtube.