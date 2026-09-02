Její potíže začaly po užívání léku na hubnutí Mounjaro. Lékaři jí diagnostikovali vzácnou nemoc zvanou gigantomastie, při níž prsní tkáň nekontrolovaně roste.
„Někomu se to možná může zdát téměř jako výhra v loterii. A já jsem vlastně zprvu byla také nadšená. Jenže brzy mi došlo, že taková ňadra nejsou žádná výhra. Jejich tíha je obrovská, tlačí mi na hruď a mnohdy mě v noci tak zavalí, že nemohu popadnout dech,“ uvedla.
Díky ňadrům se z ní sice stala hvězda, která si jen snímky v prádle a plavkách vydělá astronomické částky, ale jinak jde podle ní především o prokletí, které by nikomu nepřála. „Když jdu do schodů, nevidím si na nohy. Takže chodím velmi obezřetně. Jedno špatné šlápnutí by mohlo znamenat, že se svalím dolů a zlomím si vaz,“ podotkla.
Ňadra navíc stále rostou. Je pro ni nemožné mít pevnější prádlo, protože z něj brzy ňadra přetékají. Stále tedy volí sportovnější a volné podprsenky bez kostic, aby se cítila pohodlně. „Další nepříjemností je neustálé vedro. Jsem pod prsy stále opocená, mám tam opruzeniny. Není to příjemné. Málokdo si dokáže představit, jak se asi cítím,“ doplnila.
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V minulosti si aplikovala injekce na hubnutí a pak si nechala zmenšit žaludek chirurgickou cestou. Tehdy ještě nevěděla, jakou diagnózu si vyslechne od lékařů, a měla za to, že prsa zkrátka sama přestanou růst. „Vím, že pravděpodobně nikdy růst nepřestanou. Když si je nechám zmenšit, budu mít nějaký čas klid, ale pak zase narostou do obřích rozměrů. Je to nekonečný příběh. Tak snad se dožiji vyššího věku a prsa mě nezadusí ve spánku,“ dodala pro Dailystar.