Byla závislá na chipsech, pak se žena rozhodla pro změnu a radikálně zhubla

  11:10
Georgia Walley z Velké Británie byla závislá na chipsech. Snědla naráz dvě obrovská balení, která si kupovala denně, a cítila se nesvá, když doma žádné neměla. Nakonec měla sto padesát kilogramů a její zdravotní stav bil na poplach. „Věděla jsem, že to musím utnout. A začaly se dít věci,“ sdělila.
„Lékař mi doporučil injekce na hubnutí. Jevilo se to jako nejjednodušší řešení. Neměla jsem dobré výsledky krve a bylo mi doporučeno zhubnout alespoň čtyřicet kilo. Jenže já jsem takovou cestou jít nechtěla. Moc tomu nedůvěřuji a bála jsem se, abych neměla nějaké nežádoucí účinky. A myslím si, že je to záležitost na celý život. Tak jsem svou budoucnost neviděla,“ uvedla.

Než se nějak rozhodla, skončila v nemocnici kvůli žlučníku a lékaři jí přímo nakázali, aby zhubla. Nechtěli ji totiž se sto padesáti kily operovat. Vypočítali, že musí jít dolů alespoň pětatřicet kilo. Tehdy si řekla, že už není na co čekat. Rozhodla se proto pro kompletní změnu životního stylu.

První změnou bylo vynechání chipsů, které tolik milovala. „Trvalo mi to rok a kousek a zhubla jsem pětasedmdesát kilo. Chipsů už se ani nedotknu a popravdě na ně nemám chuť. Moje chutě se naprosto změnily. Nemám potřebu si dávat nezdravé věci a překvapilo mě, že mi nechybí sladké. Jím hodně luštěnin, ořechů, miluji řecké jogurty, dávám si dostatek kuřecího masa a zeleninu jím na kila. Prakticky mám pocit, že jen jím, přitom jsem tolik zhubla. Pohyb je samozřejmost, bez něj by to nešlo,“ sdělila spokojeně Georgia pro Derbyshiretimes.

Dnes je inspirací pro mnohé ženy, které se snaží zhubnout roky, ale nedaří se jim to. Má za to, že vše bylo především o nastavení mysli a skoncování s nezdravými chipsy, které jedla i ve dvanáct hodin v noci a pak si šla rovnou lehnout. „Je to nezdravé a tak zbytečné. I zdravé věci se dají mlsat,“ dodala.

Byla závislá na chipsech, pak se žena rozhodla pro změnu a radikálně zhubla

