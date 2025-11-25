Než se rozhodla něco změnit, váha ukazovala sto padesát kilogramů a nebyla ve svém těle spokojená. Měla pocit, že nemá nic v jejím životě smysl a každý den se kvůli vzhledu trápila. Pracuje jako kadeřnice a jak sama říká, bylo pro ni utrpení dívat se dennodenně na krásné ženy, které chodily k ní do salonu.
„Nenáviděla jsem pohled na sebe samu v zrcadle. Musela jsem se na sebe dívat a odvracela jsem zrak. Bylo mi z toho smutno. Věděla jsem, že to tak dál nejde. Pak jsem šla na preventivní prohlídku k lékaři, kde mi oznámili, jak špatné hodnoty krve mám. Vysoký cukr, cholesterol. Vyděsilo mě to. Došlo mi, že před sebou mám ještě desítky let života, ale musím pro to něco udělat,“ svěřila se.
|
Byla závislá na chipsech, pak se žena rozhodla pro změnu a radikálně zhubla
Lékař jí doporučil operativní zmenšení žaludku a následné cvičení i kompletní změnu jídelníčku. To pro ni byla novinka, protože byla zvyklá jíst, co se jí zachce. A nebyly to zrovna zdravé potraviny.
„Nepotkali byste mě u regálu se zeleninou a ovocem. Na to jsem příliš nebyla. Ani jsem nevěděla, jak takové potraviny kombinovat. Ale naučila jsem se to. Asi mi došlo, jak křehký život je. Bála jsem se, že tu dlouho nebudu. Ten strach o vlastní život mě probral, ale bylo to až po čtyřicítce. Škoda, že jsem se neprobudila dřív,“ uvedla.
Když nyní hovoří s ostatními ženami, stále se setkává s mylnou představou o hubnutí po operativním zmenšení žaludku. Sama si tím prošla a podotkla, že to není lehké. Kila jdou zpočátku dolů opravdu rychle a zamává to i s psychikou. A pak je na řadě cvičení a zdravé jídlo. I to je podle ní těžké přijmout.
„Musíte všechno změnit od základu. A nepřehnat to. Když vaše tělo není zvyklé na pohyb, nemůžete se zničit hned během pár dnů. Chce to dělat postupně a radím přizvat na pomoc odborníky. Trenér i výživový poradce ví rozhodně víc,“ podotkla.