Z tlouštíka štíhlým fešákem, muž prošel velkou proměnou

V minulosti přijímal patnáct tisíc kalorií v jídle denně a jeho přátelé se vždy nestačili divit, kolik jídla je schopen do sebe během malé chvíle dostat. Doslova hltal každý kousek jídla a byl schopen na dvě kousnutí pozřít XXL hamburger.

Když se rozhodl hubnout, málokdo věřil, že to opravdu dokáže. Začal cvičit a stravovat se zdravěji, ale nejdůležitější změna přišla, když přestal sledovat každou kalorii a místo toho se zaměřil na konzumaci celých potravin.

Tento přístup mu pomohl ztratit více než polovinu své tělesné hmotnosti. Nyní své zkušenosti sdílí s ostatními jako online trenér a tvůrce a radí lidem, aby měli trpělivost, protože transformace těla je podle něj dlouhodobý proces.

„Lidé zpravidla v dnešní zrychlené době chtějí vše hned. Myslí si, že se druhý den vzbudí a budou mít o deset kilo méně. Ve skutečnosti je potřeba mít velkou trpělivost. Nevzdávat se, věřit si. Dobré je, když vedle sebe máte lidi, kteří vás podpoří a podrží ve chvíli, kdy máte chuť to vzdát. Pro mě byl velkou motivací fakt, že už jsem dál nechtěl žít v těle, které jsem nenáviděl,“ uvedl pro server The Sun.

První den se šel proběhnout do parku. Jeho cílem bylo uběhnout až na druhý konec a zvládnout to sám. Za normálních okolností by zavolal své matce, aby ho přijela vyzvednout. „Bylo to náročné. Druhý den mě bolelo celé tělo. Ale nevzdal jsem to. Pokračoval jsem i přes bolest. A změnil jsem stravování. Musel jsem si vybudovat nové návyky a zvyknout si na to, že si připravuji jídla sám. Byl to úplně jiný život, než na jaký jsem byl do té doby zvyklý,“ pokračoval.

Jeho rodina ho ve zdravém životním stylu velmi podporovala a stála při něm. Společně nakupovali zdravé potraviny a podporovali ho ve sportu. Nakonec nebyl jediný, kdo v rodině něco změnil. Byl příkladem i pro ostatní. „Jsem rád, že jsem to nevzdal. Teď se musím smát tomu, že jsem někdy byl tak obézní,“ dodal s tím, že se mu moc nelíbí vytahaná kůže, která mu na těle zbyla. Možná se tak v budoucnu rozhodne pro její odstranění. Max za čtyři roky zhubl devadesát kilogramů.