V roce 2017 byla tehdy sedmnáctiletá Kayla brutálně napadena v svým násilnickým bývalým přítelem, tehdy jednadvacetiletým Sethem Aaronem Fleurym, protože ukončila jejich vztah.
Pár ze Simpsonville v Jižní Karolíně spolu chodil rok, ale Kayla se rozhodla vztah ukončit s tím, že se k ní její partner chová násilnicky. Když se o několik týdnů později setkali s tím, že si promluví, prosil ji, aby své rozhodnutí přehodnotila, ale žena odmítla. On se jí pomstil doživotním zohyzděním.
„Chtěl mě naposledy políbit. Přitiskl mě k sobě a zakousl se mi do rtů. Prokousl je a pak sebou trhl tak, že utrhl pětaosmdesát procent mých úst. Ta bolest se nedá ani popsat, bylo to strašné. Všude byla krev, křičela jsem a bála se, že mě nechá vykrvácet,“ uvedla Kayla. I dnes se bojí chvíle, až jednou jejího bývalého partnera propustí z vězení. Za děsivý čin dostal trest dvanáct let za mřížemi.
„Nevím, čeho všeho je schopný. Bojím se, že mi ublíží znovu,“ podotkla. Po incidentu se roky bála mužů, neměla k nim důvěru, měla panické ataky a celkově na tom psychicky nebyla dobře. Nechtěla se na sebe koukat do zrcadla a měla za to, že už ji v životě nic dobrého nečeká. „Taková věc vás neskutečně poznamená,“ podotkla pro Daily Mail.
Dnes už má Kayla za sebou několik plastik, během kterých se lékaři snažili odstranit všechny jizvy, a cítí se mnohem lépe. Varuje ale všechny dívky, aby si daly dobrý pozor na to, s kým se stýkají. „Pokud začne být váš partner násilnický, jděte okamžitě od něj,“ dodala.