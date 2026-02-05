Obočí si žena vždy upravovala doma. Malovala si ho tužkou na obočí a nikdy neměla problém. Na dovolenou ale chtěla mít obočí upravené tak, aby se mohla v klidu potápět a neřešit, že se obočí rozmaže. Zvolila tedy kosmetický salon v místě bydliště a pomalu se těšila na exotickou dovolenou.
Místo toho ale musela po kosmetice zůstat doma, protože byla tak oteklá, že by ji pravděpodobně ani nepustili přes pasovou kontrolu. Na obočí navíc měla bolestivé strupy.
„Když jsem z kosmetického salonu odcházela, byla jsem nadšená. Obočí vypadalo skvěle, neměla jsem žádný problém. Pak jsem dorazila domů a začala jsem pociťovat mírné svědění. Nijak jsem to neřešila, dalo se to zvládnout. Pak ale začala oblast očí otékat. Probudila jsem se s obří nateklou hlavou a strupy v oblasti obočí. Bylo to hrozivé, strašně mě to vyděsilo. Bolelo to a byla jsem v panice, měla jsem o sebe strach,“ uvedla pro DailyMail.
Mnoho barev na vlasy obsahuje PPD neboli parafenylendiamin a kosmetičky ho mnohdy používají i na obočí. Právě na obličeji pak ženy mívají někdy alergickou reakci. Uvádí se, že v USA je na tuto látku alergických zhruba šest procent žen – a Kelsey je jednou z nich.
„Bohužel jsem ten nešťastník. Do té doby jsem to netušila. Jinak bych se samozřejmě do něčeho takového v žádném případě nepouštěla. A už vůbec ne před dovolenou,“ podotkla.
Nejprve se za svůj vzhled styděla a odmítala se i fotit fanouškům, kteří ji sledují na Instagramu, protože je milovnicí cosplay. Nakonec jim ale odhalila, jak zrovna vypadá, a všechny varovala, aby se raději na tento kosmetický trend vykašlali a dál si obočí malovali tužkou. „Říká se, že pro krásu se musí trpět. Ale vše má své meze. Já už jsem se poučila. Třeba se mým příběhem poučí i ostatní a předejdou tak této nepříjemnosti,“ dodala.
Než obličej zcela splaskl, trvalo to několik týdnů. Jen dva týdny trvalo, než jí splaskla oblast okolo očí. Tváře ale měla napuchlé ještě zhruba týden a půl. A strupy se hojily skoro měsíc.