Sedmatřicetiletá žena z Velké Británie někdy nedokáže ani zavřít oči a má bolesti, kvůli kterým nemůže normálně fungovat. „Roky jsem byla v pořádku, ale pak jsem měla autonehodu, která všechny problémy odstartovala. Nešlo o žádnou tragickou srážku, přesto stres po nehodě nemoc rozjel a nyní si musím zvykat na to, že s ní budu žít až do konce života,“ uvedla žena.
Když jí obličej otekl poprvé, lékaři měli za to, že jde o extrémní alergickou reakce na nějakou potravinu. Nasadili jí léky a poslali domů s tím, že si má místa ledovat a být trpělivá. Otok se ale do druhého dne ještě víc zhoršil a znovu skončila na pohotovosti. „Mysleli si, že jsem jen hysterická žena, která si nevzala léky. Měla jsem ale hlavu dvakrát větší, než normálně. Nemohla jsem mluvit, špatně se mi dýchalo, nemohla jsem spát. Po několika dnech otok ustoupil, ale znovu se objevil,“ pokračovala.
V nemocnici tak skončila opakovaně. Nevěděli si s ní rady a stále hledali alergen, který otoky způsobuje. Nakonec jí lékaři udělali rozšířené testy a přišli na diagnózu, která ji rozhodně nepotěšila. Claire trpí hereditárním angioedémem (HAE), vzácným genetickým onemocněním, které způsobuje náhlé a masivní otoky různých částí těla. Nejčastěji kůže, zažívacího traktu, a co hůř, může zasáhnout i dýchací cesty.
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Nemoc HAE přichází bez varování. Projevuje se nebezpečnými otoky
„Dřív jsem byla aktivní. Byla jsem učitelkou tělesné výchovy, takže jsem se hýbala vlastně celý den. Sport pro mě byl vším. Nyní mi otékají nohy i ruce téměř každý den a mám problém i s obyčejnou chůzí. Nikdy nevím, kdy se to zhorší, kdy se to objeví. Mám pocit, že můj život skončil,“ podotkla.
Nyní podstupuje léčbu a věří, že se dočká alespoň malého zlepšení. Ačkoli je pro ni každý den utrpením, neklesá na mysli. „Musím myslet na budoucnost a věřit, že se vše v dobré obrátí,“ dodala pro The Sun.