Kvůli prasklým implantátům se ženě začal měnit obličej

  10:50
Třiapadesátiletá hvězda reality show Brandi Glanvillová z USA si zažila měsíce plné bolesti a strachu, jaká bude její budoucnost. Začal se jí měnit obličej a lékaři nevěděli, co přesně to způsobuje a jak jí pomoci. Nakonec se ukázalo, že byly na vině prsní silikonové implantáty.
Kvůli prasklým prsním implantátům měla žena velké problémy. | foto: Profimedia.cz

Obličej si nechávala vylepšovat laserem, plastický chirurg jí do obličeje dával výplně, ale tvář dál měnila svůj tvar. „Než jsme se dostali k tomu, co za tím vším je, dost jsem si užila. Nikdy by mě nenapadlo, že mohou vše způsobit implantáty,“ uvedla pro server La Times.

Pravý implantát praskl a silikon začal vytékat. Levý implantát už byl také narušený a postupně se silikon dostával do lymfatických uzlin. Špatné fungování lymfy pak mělo za následek i propad jejího obličeje a znetvoření. „Nechávala jsem si dělat implantáty v roce 2007 poté, co se mi narodil syn. Ubezpečovali mě, že je to bezpečné, že se nic nemůže stát. Ale po necelých dvaceti letech musely implantáty ven. Měla jsem silikon všude po těle v lymfatických uzlinách,“ pokračovala.

Otékal jí obličej, přišla o několik zubů, bývalo jí špatně od žaludku, motala se jí hlava a byla velmi unavená. Za různé zákroky utratila v přepočtu zhruba milion a půl korun, ale stále neměla tušení, proč se jí všechny tyto věci dějí. „Navštívila jsem jednadvacet doktorů. Už měli za to, že blázním. Nikoho nenapadlo poslat mě na ultrazvuk. Když jsem na něj přišla, viděla jsem ten šok v očích ošetřujícího lékaře. Neměla jsem tušení, že implantáty praskly. Ale na ultrazvuku to bylo jasně vidět,“ podotkla.

Mrzí ji, že nešla k lékaři dříve. Zatímco v Česku se doporučuje chodit na ultrazvuk po aplikaci implantátů minimálně jednou za dva roky, jí nikdo nic takového nedoporučoval. Lidé se pozastavují i nad tím, že ve svém věku nebyla alespoň na mamografu. „Nechci říkat, ať si ženy implantáty nedávají. Jen pokud si je necháte do těla vpravit, choďte na preventivní ultrazvuky. Tři roky jsem byla doma a trpěla. Kdybych šla na sonografické vyšetření, ušetřilo by mi to dost starostí, peněz i bolesti. Prsa mě nebolela a neměnila tvar, myslela jsem, že jsem v pořádku,“ dodala.

12. května 2026  10:50

