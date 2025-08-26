Nechtěl hubnout ani za pomoci injekcí na hubnutí a neměl v plánu ani podvázání žaludku. Chtěl zkrátka trvalou změnu, která jeho tělu ublíží co nejméně a naučí ho zdravějšímu životnímu stylu.
„Když jsem byl malý kluk, byl jsem hodně vzpurný. Vztekal jsem se a svůj vztek jsem zajídal. Když mě naštvali něčím rodiče, přejedl jsem se. To mi zůstalo až do dospělosti a jakoukoli negativní emoci jsem zajídal. Logicky jsem se tak dostal do začarovaného kolotoče obezity,“ uvedl muž z Velké Británie. A nepřispíval k tomu ani nezájem žen, které se mu líbily. Marně hledal životní partnerku, ale vždy byl odmítnut, protože byl až příliš obézní.
„Začal jsem u pozitivního myšlení. Myslím, že pokud na svět nahlížíte s láskou a radostí, jde vám všechno jinak. Takže jsem celou záležitost řešil komplexně. Klidná mysl, uvolnění, radost z bytí, zdravá strava, pohyb. A vše do sebe začalo zapadat. Najednou to šlo a já si začal život užívat. Už nejsem ani unavený a přitom dělám mnohem víc věcí, než jsem dělal v minulosti. Jím jídla, která miluji a sport, který mi vyhovuje a jsem spokojený, změnil se můj pohled na život,“ uvedl.
Má tedy za to, že celé nastavení je jen v hlavě. Pokud podle něj budete srovnaní sami se sebou a budete se cítit dobře i na duši, půjdou pak veškeré změny mnohem snáz. „Jsem zářným příkladem toho, že to jde. Jsem teď šťastný po boku úžasné ženy, mám tříletou ženu, jsem v super kondici a užívám si života, jako nikdy předtím,“ doplnil pro portál The Sun.