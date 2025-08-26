Už měl dost odmítnutí od žen, tak muž zhubl a je z něj fešák

Dnes třiačtyřicetiletý Mark Ludlow byl ženami odmítán už od puberty. Většinu života totiž zápasil s nadváhou a nemohl se jí zbavit, protože jak sám říká, dělal to špatně. Nyní zhubl 65 kilogramů, je spokojený a konečně o něj mají zájem ženy. „Čekal jsem na to celý život,“ vtipkoval.

Nechtěl hubnout ani za pomoci injekcí na hubnutí a neměl v plánu ani podvázání žaludku. Chtěl zkrátka trvalou změnu, která jeho tělu ublíží co nejméně a naučí ho zdravějšímu životnímu stylu.

Jako obézní si přítelkyni nenašel, když zhubl, nápadnice se jen hrnou.
Mark Ludlow
Mark Ludlow
Mark Ludlow
„Když jsem byl malý kluk, byl jsem hodně vzpurný. Vztekal jsem se a svůj vztek jsem zajídal. Když mě naštvali něčím rodiče, přejedl jsem se. To mi zůstalo až do dospělosti a jakoukoli negativní emoci jsem zajídal. Logicky jsem se tak dostal do začarovaného kolotoče obezity,“ uvedl muž z Velké Británie. A nepřispíval k tomu ani nezájem žen, které se mu líbily. Marně hledal životní partnerku, ale vždy byl odmítnut, protože byl až příliš obézní.

„Začal jsem u pozitivního myšlení. Myslím, že pokud na svět nahlížíte s láskou a radostí, jde vám všechno jinak. Takže jsem celou záležitost řešil komplexně. Klidná mysl, uvolnění, radost z bytí, zdravá strava, pohyb. A vše do sebe začalo zapadat. Najednou to šlo a já si začal život užívat. Už nejsem ani unavený a přitom dělám mnohem víc věcí, než jsem dělal v minulosti. Jím jídla, která miluji a sport, který mi vyhovuje a jsem spokojený, změnil se můj pohled na život,“ uvedl.

Má tedy za to, že celé nastavení je jen v hlavě. Pokud podle něj budete srovnaní sami se sebou a budete se cítit dobře i na duši, půjdou pak veškeré změny mnohem snáz. „Jsem zářným příkladem toho, že to jde. Jsem teď šťastný po boku úžasné ženy, mám tříletou ženu, jsem v super kondici a užívám si života, jako nikdy předtím,“ doplnil pro portál The Sun.

