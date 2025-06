Reakce na aplikaci léku pro Megan vůbec nebyla příjemná. Svůj stav přirovnávala k těžké chřipce. „Měla jsem zimnici, třásla jsem se a nešlo to zastavit. Bolelo mě celé tělo. Měla jsem pocit, jako kdybych měla covid nebo chřipku. Bylo mi vážně zle a začala jsem pochybovat o tom, zda jsem vůbec vhodná osoba pro takový lék. Na těle se mi dokonce objevily modřiny,“ uvedla pětadvacetiletá žena z Velké Británie.

Podle lékaře měla vytrvat a počkat pár dnů, než se její tělo s lékem „seznámí“. Zhruba po čtyřech dnech se začala cítit lépe a dala léku ještě šanci. Přesto měla stále velké obavy, zda se rozhodla správně a neuškodí si.

„Můj lékař mi pak sdělil, že někteří lidé mají na lék extrémní reakci a není to nic neobvyklého. Jen mě mrzelo, že jsem o takových nežádoucích účincích nebyla obeznámena dopředu. Zřejmě bych si pak hubnutí tímto způsobem rozmyslela,“ pokračovala.

Dnes je ale nakonec ráda, že vytrvala a nenechala se odradit. Pár dnů v bolestech pro ni ale bylo natolik odstrašujícím zážitkem, že by raději lidem doporučila hubnout cestou zdravého životního stylu a pohybu.

„Pro mě to byla ve finále dobrá cesta, protože jsem na tom zdravotně velmi dobře. Nevím ale, jak by na takové nežádoucí účinky zareagovalo tělo někoho hodně obézního, který se potýká i s dalšími zdravotními komplikacemi. Myslím, že v případě lidí s extrémní obezitou by bylo dobré nejprve podstoupit celkové vyšetření, které by ukázalo, zda tělo takový zásah zvládne,“ dodala pro Needtoknow.