Albertini se rozhodla jednat poté, co si musela vyslechnout urážky od manželů provozujících pekárnu v Montpellier ve Francii. Natáčeli výrobu jejího narozeninového dortu a při tom o ní velmi nelichotivě mluvili. Video pak zveřejnili na Instagramu, aniž si uvědomili, že je slyšet i to, co říkají.
Jak tvrdí Harmony, ve videu zaznělo několik šokujících, fatfobických, misogynních a krutých poznámek. Přirovnali ji k vorvaňovi a tvrdili, že další den vybuchne nebo že vypadá jako tlustá brambora. Harmony se pokusila podat stížnost, ale policie jí sdělila, že vzhledem k tomu, že video nebylo adresované přímo jí, nemohou nic podniknout.
Právě proto se nakonec rozhodla iniciovat online petici, která by boj proti fatfobii zakotvila v zákoně. Vysvětlila, že diskriminace zdraví a tělesného vzhledu je násilím, které systém stále podceňuje. A už se jí podařilo nasbírat 11 150 podpisů z cílových 100 000.
„Věřím, že se mi podaří toto všechno zastavit. Jednají s námi, jako bychom ani nebyli lidé. Myslí si, že si k nám mohou cokoli dovolit. Je jim jedno, jak moc nám tím ublíží. My se nesmějeme nikomu, ale musíte stále trpět urážky, které ostatní na naši adresu vypouštějí,“ rozčílila se pro NYpost.
Harmony váží necelých sto padesát kilo a tvrdí, že je ve svém těle spokojená. Nicméně jí není příjemné, když mají lidé potřebu její vzhled neustále komentovat. „Napsali mi, proč ještě stále jím dorty, když vypadám jako prase. Myslí si, že už bych neměla nic jíst. Nechápu, proč některé lidi tak strašně moc rozčilují ti, kteří mají kila navíc,“ zamýšlela se nad situací žena. Věří, že petice lidem otevře oči. „Kéž by se svět konečně změnil,“ doufá.