„Když jsem si prohlížela příspěvky lidí na sociálních sítích, měla jsem pocit, že každý žije dokonalý život a jen já se trápím a nejsem dost dobrá. Měla jsem pocit, že mi ujíždí vlak v osobním životě i práci. Měla jsem pocit, že málo cestuji, nemám dostatek peněz a jsem neschopná. To vše mělo za následek jen špatnou náladu, přejídání se a uzavírání se sama do sebe,“ uvedla žena.
Když si uvědomila, co vše se jí honí hlavou a jaké to má dopady na její život, rozhodla se se sociálními sítěmi skončit. Dala si předsevzetí, že šest měsíců na žádnou ze sociálních sítí nebude chodit. A uvidí, jakou změnu to jejímu životu přinese. Nakonec se nestačila divit, protože konečně žije spokojený život, který si vysnila.
„Nejprve mě překvapilo, jak dobře jsem začala spát. Kvalita mého spánku byla o tolik lepší. Probouzela jsem se odpočatá a veselá. Když jsem najednou přestala koukat na sociální sítě hned u snídaně, byla jsem šťastnější. Vnímala jsem běžný život, svět. Vše kolem mě bylo rázem barevnější. Viděla jsem, kolik úžasných věcí mě obklopuje,“ pokračovala.
|
Duševní poruchy a sociální sítě. Dokáže nás TikTok „nakazit“ ADHD či autismem?
A to byl pouhý začátek jejího lepšího života. Zlepšily se i vztahy s přáteli, trávila víc času se svým psem, plně se mu věnovala a byla přítomna. Už neseděla v parku, neházela mu míček a přitom nekoukala do mobilu. Najednou cítila, že opravdu žije.
„Už to nebylo jen bloumání a civění do mobilu. Prostě jsem začala žít. Zní to tak neskutečně, ale opravdu najednou cítíte, jaký život opravdu je. Protože pravý život není v mobilu, je tady venku. Všechny ty vůně, zvuky, barvy,“ líčila své zážitky s digitálním detoxem.
Díky tomu, že se více hýbala, také zhubla. A to pro ni bylo velkým překvapením, protože nedržela diety, ani přehnaně necvičila. Stačilo jen víc žít a být méně na mobilu. „Rozhodně říkám, že je to to nejlepší, co můžete udělat. Sociální sítě jsou závislost a kradou nám opravdový svět a život,“ dodala pro Magazine Features.