„Lékař mi doporučil injekce Mounjaro. Aplikovala jsem si jednu. Bylo mi z ní tak zle, že jsem musela po první dávce přestat a ještě několik dní poté jsem zvracela. Rozhodně nepatřím mezi ty, kteří by si mohli injekce píchat a vesele hubnout. Tato cesta pro mě byla zapovězena,“ uvedla žena pro The Mirror.
Nezbývalo jí nic jiného, než se pustit do hubnutí jinak. Její zdravotní stav byl špatný a lékař předepsal několik léků na snížení krevního tlaku, vysokého cukru i cholesterolu. Prášky brát nechtěla, takže začala zdravě hubnout. „V životě jsem držela všechny diety, které se na světě objevily. Někde jsem si přečetla, že zázračná dieta funguje a od druhého dne už jsem ji držela. Shodila jsem jedno kilo a jásala, že to jde. Pak jsem to dál už nevydržela, vrátila se k původnímu životnímu stylu a kila šla nahoru. A vždy jsem přibrala ještě víc,“ pokračovala.
Když se dostala do menopauzy, její metabolismus se výrazně zpomalil. Bylo potřeba o stravě přemýšlet zcela jinak a jinak se začít i hýbat. V její stravě chyběly bílkoviny i vláknina a pohyb nebyl její nejoblíbenější denní činností. Nechala si tedy poradit od výživového poradce a na jeho rady začala jíst jinak. Navíc ještě brala berberin v tabletkách, aby podpořila funkci metabolismu.
„Byla jsem schopná si večer sednout, prohlížet si sociální sítě a u toho sníst třeba čtyři sladké sušenky. Pak jsem si dala sklenku vína, chipsy a šla spát. Většinu dne jsem uzobávala a myslela si, že tak nepřiberu. Opak byl pravdou,“ podotkla. Nakonec se jí díky vyvážené stravě s dostatečným příjmem bílkovin podařilo shodit přes dvaadvacet kilo. Dnes se hýbe každý den, cítí se lépe a nemusí brát žádné léky.