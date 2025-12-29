Chlapeček se narodil bez končetin, už nyní je hvězdou internetu

Když mladí manželé Tyler a Bonnie z USA zjistili, že čekají dítě, byli nadšením bez sebe. Ani v nejmenším je nenapadlo, že by s jejich miminkem mohlo být něco v nepořádku. Když dorazili do nemocnice na první ultrazvuk, lékař jim sdělil, že miminko nemá plně vyvinuté ruce ani nohy.

„Nejprve to byl šok, ale vzápětí nám došlo, že je to požehnání. A že náš chlapeček bude úžasný takový, jaký se narodí. Bez ohledu na to, jestli má ruce a nohy. A měli jsme pravdu. Od narození je to ten nejzlatější kluk na světě,“ uvedli rodiče, kteří dokumentují každodenní radosti s Brysonem na sociálních sítích.

I bez rukou a nohou je chlapeček šťastným dítětem. „Má okolo sebe tolik lásky a podpory se mu dostává od lidí z celého světa,“ uvedla jeho maminka.
Chlapeček už zkouší chodit s prvními protézami.
Rodiče chlapečka neberou absenci jeho končetin jako neštěstí. „Je to dar. Je to totiž ten nejúžasnější chlapeček na světě,“ uvedli.
Chlapeček měl opravdu štěstí, že se narodil právě do této rodiny. „Jsme věřící a vše je nějaký boží záměr,“ myslí si.
Právě tam už je chlapeček velkou hvězdou, sledujíc ho totiž miliony lidí na TikToku. A je inspirací i pro mnohé dospělé. Na Instagramu sledují rodinný profil Coxů statisíce lidí. „Když jsme jeli pro Brysonovy první protézy na nohy, lidé nám fandili a těšili se s námi. Dostává se nám obrovské podpory a jsme vděční, že máme okolo sebe fantastickou komunitu lidí,“ sdělila Bonnie. Ona i její manžel jsou silně věřící a mají za to, že bůh má s každým jen ty nejlepší záměry a Bryson přišel na svět, aby rozdával dobro.

Život s ním je prý jinak stejný jako s každým jiným dítětem. Má stejné zájmy, dělá každý den velké pokroky a rodičům dělá jen samou radost. „Nevnímáme to tak, že by byl kvůli absenci končetin nějak jiný. Chová se úplně stejně jako děti, které ruce i nohy mají. Miluje hru s míčem, ráda se stejně jako táta dívá na fotbal, je velký jedlík. Hlavu má naprosto v pořádku, vyvíjí se přesně tak, jak by měl. Pochopitelně jsme měli nějaké obavy, ale on nám každý den dokazuje, že se není čeho bát,“ doplnili rodiče chlapečka na svém profilu na TikToku.

