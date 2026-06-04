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Šestadvacetiletá žena vypadá jako stařenka, může za to vzácná nemoc

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  11:00
Šestadvacetiletá Mackenzie Gomezová z USA se narodila se vzácným genetickým onemocněním, které má na světě jen třináct lidí. Statečně se svým zdravotním stavem bojuje, ale pomalu jí dochází finanční prostředky na důležité léky, bez kterých by se její stav radikálně zhoršil.
Žena stárne rychleji než ostatní lidé.

Žena stárne rychleji než ostatní lidé. | foto: koláž iDNES.cz

Mackenzie měla po narození větší hlavu, než běžný kojenec. Měla navíc obrovskou...
Kenzie Gomezová
Kenzie Gomezová
Kenzie Gomezová
11 fotografií

Mackenzie má nemoc zvanou Fontaineův progeroidní syndrom. Jde o extrémně vzácné genetické onemocnění způsobující předčasné stárnutí, zpomalený růst kostí a specifické abnormality v obličeji. Projevuje se již v novorozeneckém věku.

Žena stárne rychleji než ostatní lidé.
Mackenzie měla po narození větší hlavu, než běžný kojenec. Měla navíc obrovskou díru v lebce v horní části. Lékaři si tak pár měsíců mysleli, že má jiný druh onemocnění. Nakonec ale testy ukázaly, o co se ve skutečnosti jedná.
Kenzie Gomezová
Kenzie Gomezová
11 fotografií

Konkrétně Mackenzie má esenciální hypertenzi, hypertrichózu, bikoronální kraniosynostózu, počínající slepotu a problémy s ledvinami. „Jsem vděčná za podporu své rodiny a sociálních médií. Můj manžel pracuje a snaží se vydělávat co nejvíc peněz, ale i tak to nestačí na pokrytí všech placených léků, které potřebuji každý den, aby moje tělo mohlo normálně fungovat,“ uvedla žena. Navíc musí platit i extra lékařskou péči a to v USA není zrovna levná záležitost.

Ačkoli se snaží vést normální život, stále naráží na problémy, které jí ho komplikují. Potíže má od malička. „Když jsem byla ještě u matky v děloze a v roce 1999 dělali lékaři ultrazvuk, všimli si, že mám neobvyklou díru v horní části lebky. Mysleli si, že mám úplně jiné onemocnění. Až nějaký čas po mém narození pak díky testům přišli na to, co mi opravdu je,“ podotkla pro Soft White Underbelly.

V devíti měsících musela podstoupit operaci, během které jí část lebky lékaři nahrazovali. To velmi ovlivnilo i její zrak. Dnes má potíže s viděním a na jedno oko téměř nevidí. Kvůli tomu nesmí ani řídit auto. „Mám mnoho omezení. Pamatuji si, jak mi jako malé říkali, že mám Mackenzie nemoc, protože lékaři si nebyli stoprocentně jistí, co mi je. V té době měli za to, že jsem možná jediná osoba s takovým onemocněním na světě,“ směje se dnes šestadvacetiletá žena, které je velkou oporou manžel.

Bez něj si život už nedokáže představit. Je silně věřící a má za to, že vše se děje z nějakého důvodu. I její nemoc má tak podle ní být nějakým posláním a doufá, že se jí podaří alespoň trochu zlepšit svět. „Není mi vždy nejlépe, ale snažím se lidem ukazovat, že život je krásný. A je potřeba si vážit toho, že tu můžeme být,“ dodala. Už od mala bojuje s šikanou, zlými komentáři od neznámých lidí a odsuzováním. Dnes už si z toho nic nedělá, ale prošla si peklem.

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