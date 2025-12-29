Ruský stavební magnát Dmitrij Kuzmin byl partnerem modelky a podle dosavadního vyšetřování to vypadá, že se ji pokusil zabít poté, co mu oznámila, že se s ním chce po půlroční známosti rozejít. Podle přátel modelky byl delší dobu extrémně žárlivý a násilnický a sama blondýnka se bála o svůj život.
Kuzmin se údajně k modelce choval jako k princezně. Zahrnoval ji dárky, bral jí na dovolené a luxusní večeře, ale odřízl ji od rodiny. Zakázal jí stýkat se dokonce i s jejím vlastním synem a sestrou. „Když mu řekla, že je mezi nimi konec, zbil ji. Jen zázrakem přežila. Je to nebezpečný člověk,“ uvedl blízký přítel modelky pro The Sun.
Způsobil jí vážná zranění hlavy a poté ji odhodil na silnici jako odpadky. Jen díky všímavému kolemjdoucímu zřejmě přežila. Zavolal jí sanitku a byla převezena do nemocnice, kde musela okamžitě podstoupit operaci. Delší čas byla v kómatu a nikdo nevěděl, o koho se jedná. Její obličej byl natolik zohyzděný, že nebylo jasné, jak ve skutečnosti vypadá. Našli ji až rodiče po dvoutýdenním pátrání.
Její v tu dobu již bývalý partner měl jejím jménem psát přátelům s tím, že je v pořádku a brzy se uvidí. Tartanová nyní bojuje v nemocnici o život a podle lékařů bude mít po napadení doživotní následky. Rodina varuje všechny ženy a dívky, aby si dávaly pozor na to, s kým se stýkají.
„Buďte v kontaktu s dalšími lidmi. Nenechte se obalamutit. Může vám jít o život. Nikdy se nenechte odstřihnout od těch, kteří vás opravdu milují,“ vzkázali. Sousedé blondýnky měli také delší čas podezření, že se mezi partnery něco děje. Slyšeli křik, pláč a rámus. I na to rodina upozorňovala a nyní prosí všechny, aby byli všímaví vůči svému okolí.