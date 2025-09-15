Žena vypadá jako postava ze sci-fi filmu. Příčinou je vzácné onemocnění

Čtyřiapadesátiletá Mercedes Christesenová z USA trpí vzácným onemocněním, kvůli kterému má na těle a především na obličeji výrůstky připomínající kůru. Mnozí ji přirovnávají k postavě z filmu Fantastická čtyřka. Ona sama je ale ze svého stavu nešťastná a neví, co si má počít.
Žena je kvůli svému vzhledu velmi nešťastná.

V devatenácti letech jí byla diagnostikována nemoc zvaná neurofibromatóza. Trpí první typem této nemoci, která jí způsobuje benigní nádory, viditelné kožní hrbolky a mimo jiné i poruchy učení a porozumění řeči.

Co zprvu vypadalo pouze jako pár bradavic, dnes připomíná masku. Kamkoli Mercedes jde, všude se za ní lidé otáčejí a malé děti pláčou. Málokomu se dá vysvětlit, že její nemoc není nakažlivá a není se čeho bát.

„Už raději nikam nechodím. Všechny cesty ven jsem minimalizovala. Raději si objednám jídlo domů a ven chodím, když potřebuji k lékaři. Zažila jsem si kvůli vzhledu tolik bolesti, že bych o tom mohla napsat knihu,“ uvedla nešťastná žena.

V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu

Přesto sebrala odvahu a o svém vzhledu natočila několik videí a po dohodě s dcerami je přidala i na sociální sítě. Samozřejmě se najdou jedinci, kteří jí přejí smrt, ale jsou tu i tací, kteří ji naopak obdivují a to jí v životě dodává sílu.

„Najednou jsem se dočkala pochopení a podpory. Jsou to lidé z celého světa a jsem jim nesmírně vděčná za všechna jejich milá slova,“ pokračovala. Stejnou nemoc jako ona mají i její dvě dcery. Jejich stav není tak vážný, na těle mají menší ložiska s nádory, přesto se bojí, že i je čeká stejný osud jako jejich matku.

„Musíte se s tím naučit žít. Myslím, že máme pouze tu možnost povědět o naší kondici světu a vysvětlit jim, o co jde. Možná z nás mají lidé až příliš velký strach. Chci o této nemoci šířit co největší povědomí. To jediné teď mohu udělat,“ myslí si žena.

Často slýchá, že si neměla pořizovat děti a raději by měla uvažovat nad tím, aby svůj život ukončila a dál neděsila lidi na ulici. Zprvu jí taková slova extrémně zraňovala. Dnes ji stále mrzí, ale už se nad to dokáže povznést. „Snažím se podpořit každého, koho to potká. Na světě je nás mnoho. A myslím, že máme jeden v druhém opravdu skvělou podporu,“ doplnila Mercedes pro The Mirror.

