Žena sama pátrala po příčině tak těžké formy akné. A napadlo ji pouze zavedení hormonálního tělíska, které zvolila jako formu antikoncepce. Nikdy předtím problémy s akné neměla. Jen pár týdnů po zavedení tělíska se ale akné objevilo a nepomáhaly na něj ani speciální masti, které jí předepsal dermatolog.
„Na tváři jsem měla cysty velké jako hrozny. Navíc léky, které mě měly vyléčit, mi zničily psychiku. Objevily se u mě úzkosti, se kterými jsem do té doby neměla žádnou zkušenost. Bylo to pro mě nesmírně náročné období. Neviděla jsem žádné zlepšení, naopak se můj stav jen zhoršoval,“ uvedla žena.
Když jí lékař nakonec nasadil jiné prášky, její stav se ještě zhoršil. Začala propadat extrémní panice a bála se, že už její život nikdy nebude jako dřív. Lékař ji ale ujišťoval, že jde pouze o přechodné zhoršení stavu, které je u nasazení léků běžné. Výsledky se měly dostavit až za několik týdnů.
„Prakticky jsem zpočátku nevycházela z domu. Skrývala jsem se před všemi. Styděla jsem se i před mými blízkými. Nevěděla jsem, co si počít,“ pokračovala. Zhruba měsíc po nasazení léčby se její stav začal vylepšovat. Akné už téměř nemá, ale přesto tvrdí, že je z ní úplně jiný člověk.
„Změnila jsem se. Milovala jsem večírky, byla jsem ráda s přáteli, milovala jsem celkově společnost. Dnes je ze mě někdo jiný. Vyhledávám spíš samotu, dívám se na svět jinak. Vzhled mi najednou přijde povrchní. Honba za dokonalostí mi přijde jako nesmysl. Vidím v životě zcela jiné kvality,“ dodala.
Poté, co se se svým příběhem svěřila na sociální síti, začali se jí ozývat lidé z celého světa, kteří měli stejné problémy. Navzájem se dnes podporují a mají skvělou komunitu lidí, kteří se dokonce plánují jednou setkat. Našli se ale i trollové, kteří si neodpustili negativní komentáře. „Jen mě to ujistilo v tom, jak povrchní dnešní společnost je,“ doplnila.