Guru zdravého životního stylu vychvaluje pití mateřského mléka

Osmatřicetiletý Joe Wick z Velké Británie sklízí na sociálních sítích i mimo ně velký úspěch. Propaguje zdravý životní styl a pro mnohé je inspirací. To by podle některých expertů mohlo být nebezpečné, protože propaguje pití mateřského mléka i u dospělých. Má to totiž háček.