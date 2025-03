Kvůli lupénce má žena velké problémy, zapáchá jako zelí

„Když se mi udělá na stehnech v oblasti rozkroku infekce, zapáchá to jako teplé zelí. Velmi se za to stydím. Někdy je z toho na zvracení i mně. A co teprve, jak asi vnímají takový zápach lidé, kteří jsou vedle mě. Je to opravdu velmi nepříjemné,“ uvedla žena.

Kvůli vyrážce a lupénce má bolesti a často se musí škrábat. Měla by zhubnout, aby na těle neměla tolik záhybů, kde je možné se potit. S ohledem na její aktuální zdravotní stav je však pohyb problematický. „Snažím se. Cvičím jógu a dělám vše pro to, abych na tom byla lépe. Musím přiznat, že to není jednoduché. Lékaři mi jen předepisují masti s kortikoidy,“ pokračovala.

Pomoc hledala u lékařky, která radí pacientům v rámci pořadu Dr Pimple Popper. Ta má v jejím případě jasno. „Kortikoidy naprosto zničily kůži Alyse. Je teď příliš tenká a křehká. Velmi lehce se odře a pak se stačí víc potit a vznikají mokvavé infekce, které se špatně léčí. Je potřeba začít od nuly. Změnit stravu, víc spát, odpočívat, zmírnit stres a hlavně přestat používat kortikoidy, a pokud možno zhubnout. Kortikoidy už jsou v jejím případě na škodu,“ myslí si lékařka Sandra Lee.

Věří, že pokud bude Alyse dodržovat všechna doporučení, její stav se zlepší. V současnosti má obavy, aby infekce nezpůsobila vážnější komplikace, jako je například otrava krve. „Chtěla bych zase žít normální život jako všichni ostatní. Mám vyrážku ve všech záhybech, v pupíku. Propadám beznaději. Nejhorší je, že nemohu ani pořádně chodit. Mám to i v oblasti intimních partií. Cítím se, jako bych byla permanentně v mravenčím hnízdě. Mám pocit, že snad ani nejsem člověk,“ doplnila nešťastná Alyse.

Roky důvěřovala své lékařce a mazala se kortikoidy. Netušila, jak moc si škodí. Nyní je šťastná, že se dostala do rukou lékařky, která od kortikoidů dává ruce pryč a chce jít raději přirozenější cestou. „Věřím, že se blýská na lepší časy,“ dodala.