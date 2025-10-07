Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Autor:
  12:11
Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko. Sama říká, že pohyb je klíčem k dlouhému životu i dobrému zdraví stejně jako kvalitní strava.
V sedmasedmdesáti vypadá žena neskutečně mladě.

V sedmasedmdesáti vypadá žena neskutečně mladě. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Norma Williamsová
Norma Williamsová
Norma Williamsová
Norma Williamsová
8 fotografií

Nejraději se Norma ukazuje v bikinách, protože je hrdá na své tělo. Nemá ráda, když se musí příliš zahalovat a zimu snáší jen v případě, že může vyrazit na lyže a užívat si jízdu na svahu. I v sedmasedmdesáti totiž jezdí jako drak a v žádném případě se sportem končit nehodlá. Nyní je aktivnější, než bývala v mládí a je na sebe náležitě hrdá.

„Jsem na své tělo pyšná, nikdy by mě nenapadlo se zahalovat. Miluji se od mala. Vždy jsem svému tělu děkovala za to, jakou mi prokazuje službu. Když je zima, nosím upnuté overaly. Přeci nezakryji, v jak dobré jsem kondici. Kdyby to šlo, jezdila bych i na lyžích jen v bikinách. Nikdy jsem nebyla na své tělo pyšnější,“ vtipkuje žena, která se cítí nejlépe v bikinách.

Stárnete rychleji, než si myslíte? Tyto tři jednoduché úkoly odhalí pravdu

Když byla mladší, měla štíhlé tělo. Svaly má ale až poslední roky a to jen díky pravidelnému posilování. Uvádí, že jsou tím nejlepším životabudičem. „Bývala jsem unavená a slabá. Neměla jsem na těle moc svalů a tělo stávkovalo. A ještě aby ne. Svaly jsou základ a čím jste starší, tím víc je potřebujete. Není snadné si je udržet. Jen říkám, že se vám všechna ta dřina vyplatí, vrátí se vám to jen v dobrém,“ pokračuje pro The Sun.

Šmrncovní dáma se stále snaží nabádat své přátele k většímu pohybu a stejně tak i své fanoušky. Má za to, že právě pohyb je klíč ke spokojenému životu. „Peníze vám pocit štěstí přinesou na chvíli. Vaše dobré zdraví vám ukáže cestu ke spokojenosti,“ míní. Věří, že i v osmdesáti letech bude stále v tak dobré kondici, že zvládne všechny oblíbené sporty a bude si dál užívat aktivního života.

Norma pochází z Velké Británie, ale aktuálně si s manželem užívá života v Itálii. Hodně času tráví u moře, kde společně plavou, jezdí na kole a chodí na dlouhé svižné procházky. „Velkou výhodou je i středomořská strava. Té se nedá nic vytknout,“ doplňuje s úsměvem sedmasedmdesátiletá žena.

V sedmasedmdesáti vypadá žena neskutečně mladě.
Norma Williamsová
Norma Williamsová
Norma Williamsová
8 fotografií
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám

​Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

Když hvězdy potkají obyčejné lásky. Slavní, co randí mimo svět showbyznysu

Možná si myslíte, že slavní randí jen se slavnými, ale ve skutečnosti často nacházejí partnery úplně mimo šoubyznys. A mnohdy je to láska na celý život. Podívejte se do naší galerie, kdo se zamiloval...

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

7. října 2025  12:11

Místo očních kapek lepidlo. Žena kvůli chybě málem přišla o zrak

Stačila sekunda nepozornosti a obrovské zdravotní komplikace byly na světě. Když si totiž chtěla Ria Faggartová ze Severní Karolíny aplikovat do očí kapky, omylem sáhla po lepidle, které používala na...

7. října 2025  8:32

Užijte si péči jako ve wellness světě. Procedury můžete prožít i doma

Už dávno neplatí, že tyto procedury patří jen do lázeňských resortů. Naopak, soukromou relaxační zónu byste měli mít i doma.

7. října 2025

Od diet k odborné péči. Jitka po porodech zhubla 50 kilo a získala zpět zdraví

S kily navíc jsem bojovala od dětství. Po komplikovaných těhotenstvích jsem se dostala až na hmotnost 120 kilogramů. Standardní diety nepomáhaly, až pomoc lékařů a úprava jídelníčku přinesly...

7. října 2025

Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka

S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.

7. října 2025

Přišel opravit pračku a udělal mi ze života chaos. Partner jako velké dítě

I dospělí muži se mohou chovat jako děti. Někdy může být na vině odložená touha užívat si života případně takzvaná druhá míza, jindy syndrom Petra Pana, tedy pomyslný útěk před dospělostí. Jaké...

7. října 2025

Mrazivý Kozoroh, ironický Vodnář. Šest znamení, která mívají v hádkách navrch

S těmito znameními se vážně pohádat nechcete. Zatnou do vás osten tak mocně, že na spor s nimi jen tak nezapomenete. Mnozí z nich volí tak bizarní formy hádání, že jejich úspěch tkví už v prostém...

7. října 2025

Čočková sekaná

Čočková sekaná
Recept

Střední

80 min

Skvělá varianta sekané pro vegetariány.

Úplněk v Beranu přináší nové začátky. Změní i váš život

Když oblohu rozzáří říjnový úplněk, nastane čas, kdy se na vás přenese síla ohně, touhy a nových začátků. Úplněk v ohnivém znamení Berana 7. října 2025 je astrologickou událostí, která burcuje ke...

6. října 2025

Hvězdy, které opustily světla Hollywoodu a stěhovaly se za láskou

Hollywood je mekkou filmu, ale přesto se někteří slavní tomuto místu raději vyhýbají. Vadí jim přílišná pozornost, moc velký hluk i hodně lidí a stěhují se na místa, kde mají větší klid. Podívejte se...

6. října 2025  9:51

Po mámě, nebo po tátovi? Podívejte se, komu se VIP podobají

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře, které mají mnohdy i slavné rodiče. Komu jsou podobní? Někteří jdou podobou spíš na matku, jiní jsou kopií otce. Geny zkrátka nezapřou. Přesvědčte se sami.

6. října 2025  8:20

Trápí vás kašel? Poznejte, jaký druh máte a čím se léčit

Akutní kašel patří k nejčastějším příznakům nachlazení a virových infekcí. Může být suchý, dráždivý, nebo vlhký s vykašláváním hlenů. Víte, jak je rozlišit, kdy stačí domácí léčba a kdy je čas...

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.