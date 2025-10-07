Nejraději se Norma ukazuje v bikinách, protože je hrdá na své tělo. Nemá ráda, když se musí příliš zahalovat a zimu snáší jen v případě, že může vyrazit na lyže a užívat si jízdu na svahu. I v sedmasedmdesáti totiž jezdí jako drak a v žádném případě se sportem končit nehodlá. Nyní je aktivnější, než bývala v mládí a je na sebe náležitě hrdá.
„Jsem na své tělo pyšná, nikdy by mě nenapadlo se zahalovat. Miluji se od mala. Vždy jsem svému tělu děkovala za to, jakou mi prokazuje službu. Když je zima, nosím upnuté overaly. Přeci nezakryji, v jak dobré jsem kondici. Kdyby to šlo, jezdila bych i na lyžích jen v bikinách. Nikdy jsem nebyla na své tělo pyšnější,“ vtipkuje žena, která se cítí nejlépe v bikinách.
Když byla mladší, měla štíhlé tělo. Svaly má ale až poslední roky a to jen díky pravidelnému posilování. Uvádí, že jsou tím nejlepším životabudičem. „Bývala jsem unavená a slabá. Neměla jsem na těle moc svalů a tělo stávkovalo. A ještě aby ne. Svaly jsou základ a čím jste starší, tím víc je potřebujete. Není snadné si je udržet. Jen říkám, že se vám všechna ta dřina vyplatí, vrátí se vám to jen v dobrém,“ pokračuje pro The Sun.
Šmrncovní dáma se stále snaží nabádat své přátele k většímu pohybu a stejně tak i své fanoušky. Má za to, že právě pohyb je klíč ke spokojenému životu. „Peníze vám pocit štěstí přinesou na chvíli. Vaše dobré zdraví vám ukáže cestu ke spokojenosti,“ míní. Věří, že i v osmdesáti letech bude stále v tak dobré kondici, že zvládne všechny oblíbené sporty a bude si dál užívat aktivního života.
Norma pochází z Velké Británie, ale aktuálně si s manželem užívá života v Itálii. Hodně času tráví u moře, kde společně plavou, jezdí na kole a chodí na dlouhé svižné procházky. „Velkou výhodou je i středomořská strava. Té se nedá nic vytknout,“ doplňuje s úsměvem sedmasedmdesátiletá žena.