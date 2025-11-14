Obyčejná procházka se rázem proměnila v horor. Nikdy předtím se jí nestalo, že by na ni nějaký pes zaútočil, a neměla ani problémy s vlastním psem. Proto se v parku procházela a nenapadlo ji, že by se její život mohl během pár sekund kompletně obrátit vzhůru nohama.
„Seběhlo se to neskutečně rychle. Chtěla jsem zachránit vlastního psa před agresivním útočícím černým psem, který by ho jistě zabil. V tu chvíli jsem měla zkrat a nedošlo mi, že jsem v ohrožení i já sama. Měla jsem se zachovat jinak, ale to už nemá smysl rozebírat. Mohu děkovat osudu, že jsem na místě nevykrvácela. Naštěstí jsem v parku nebyla sama a přihlížející okamžitě zavolali záchranku. Já jsem byla v šoku, ale ještě jsem si zvládla dát na ret ručník, abych aspoň trochu zastavila krvácení. Pociťovala jsem obrovskou bolest a brnělo mě celé tělo. Nakonec jsem omdlela,“ uvedla žena.
Dnes všem říká, aby především chránili sami sebe, protože od smrti ji dělily pouze sekundy. Kdyby se natočila jinak, mohl se jí pes zakousnout do krku a prorazit jí tepnu. „Myslím, že nade mnou stáli všichni svatí, nebo aspoň strážný anděl. Není příjemné nemít spodní ret a být sešitá. Ale jsem na světě a mohu dál žít. Měla jsem štěstí v neštěstí. Chvíli mi ale trvalo, než jsem se naučila brát to takto,“ myslí si.
Přesto je po útoku natolik traumatizovaná, že má nyní obavy do parku chodit sama. I na ulici je neustále ostražitá, a jakmile slyší štěkat v blízkosti psa, rozjíždí se jí panická ataka. Některé dny není ani schopná vyjít na ulici. Má silné úzkosti a nejsou jí příjemné ani pohledy lidí.
„Hned po útoku jsem si vyfotila, jak jsem vypadala. Nějaký čas mi trvalo, než jsem se na ty fotky dokázala podívat. Mám stále živě před očima podobu toho psa a je mi z toho úzko. Když jsem se viděla poprvé, chtěla jsem zemřít. Kéž bych mohla vrátit čas a vše napravit. Není to jen o vzhledu a jizvách, se kterými se učím žít. Je to i o psychické bolesti, které se zřejmě už nikdy nezbavím,“ dodala žena z Floridy.