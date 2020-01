Sbohem, pneumatiko! Zbavte se konečně špeku na břiše

Malá rozcvička před snídaní 1. Lehněte si na záda a zpevněte břicho (pupík tlačte k páteři a bedra do podložky). Zvedněte nohy tak, aby mezi stehny a břichem byl pravý úhel. Pokud nezvládnete mít nohy natažené, lehce je pokrčte. S nádechem je spouštějte pomalu dolů, ale tak, abyste cítila pouze břišní svaly, nikoliv záda. S výdechem zvedejte nohy nahoru. Proveďte aspoň 15 opakování.

2. Lehněte si na zem a zatáhněte břicho. Nohy mějte zvednuté a lehce pokrčené. Potom mírně přizvedněte pánev a s výdechem ji otočte směrem doprava. S nádechem se vraťte zpátky do výchozí pozice a s výdechem udělejte to samé doleva. Proveďte 10 opakování na každou stranu. 3. Sedněte si na zem, záda držte rovně a jděte dolů od kostrče přes jednotlivé obratle beder až do pozice, kdy ucítíte, že vám zabírají břišní svaly, ale nebolí vás přitom záda. V téhle pozici se na chvíli zastavte a prodýchejte ji. Břicho by mělo být jako „otočený lavor“, tedy přímý břišní sval se nezkracuje a břicho je ploché, protože pracuje příčný břišní sval. Mějte přitom na paměti, že není důležité dostat se až do lehu na zemi.