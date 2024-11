Nikdy neměla mít děti, přesto se po čtyřicítce stala dvojnásobnou mámou

Potýkala se s polycystickými vaječníky, měla problémy s menstruačním cyklem a také s imunitou. Myslela si, že nikdy děti mít nebude, ale po čtyřicítce se začala ptát po možnostech na reprodukčních klinikách a rozhodla se jednat. Její jedinou možností bylo umělé oplodnění a po konzultacích s lékaři ho s manželem zkusili.

Než samotné IVF započali, rozhodla se otěhotnění podpořit. „Jóga, relaxace, uvolnění, čistá mysl a zdravá strava. To vše můžete udělat a zvýší vám to šance na otěhotnění. Dnes se na tak jednoduché záležitosti často zapomíná a vše se řeší jen léky. Málokdo vám ale řekne, jak moc důležitá je psychika,“ uvedla žena na svém TikToku, kam přidává tipy na otěhotnění pro ostatní ženy s podobnými problémy.

Lékaři ji přesvědčovali o tom, že po čtyřicítce je šance na otěhotnění mizivá a nemá smysl to ani zkoušet. Skutečnost je ovšem jiná. „Ano, máte méně vajíček, ale neznamená to, že už nemůžete otěhotnět. Ve skutečnosti jsou šance díky umělému oplodnění docela vysoké a já sama jsem příkladem toho, že to jde. A dokonce hned na první pokus,“ pokračovala.

Chtěla dodat víru ženám, které za sebou mají roky snahy o početí a vzdávají to právě po čtyřicítce. Podle ženy se dokonce často stává, že když ženy po čtyřicítce pokusy o otěhotnění vzdají a přestanou na ně myslet, nakonec přirozeně samy otěhotní a je to pro ně velké překvapení.

„Nikdy se nenechte nikým umlčet a dejte na svou intuici. Nikdy není nic ztraceno. Vyhýbejte se stresu a mějte pozitivní mysl. Uvolněte se, relaxujte,“ vzkázala všem ženám toužícím po potomkovi.