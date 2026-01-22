V těhotenství žena nenabrala ani deko, naopak pětadvacet kilogramů zhubla

  8:39
Jednatřicetiletá Huguette Malemba měla radost, když zjistila, že je v očekávání. Radost však brzy vystřídal strach o život. Začala extrémně zvracet a místo aby přibírala, stále hubla. Ke konci těhotenství už měla dole pětadvacet kilogramů a každý den zvracela několikrát. Skončila kvůli tomu v nemocnici.
Extrémní těhotenské nevolnosti žena těžce zvládala.

Extrémní těhotenské nevolnosti žena těžce zvládala. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

„Došlo to do té fáze, že jsem musela být pětkrát týdně na kapačkách, aby mi dodali potřebné živiny a minerály. Kdybych do nemocnice nedojížděla, možná už bych tu dnes s vámi nebyla. Neumím ani popsat, jak jsem se cítila. Měla jsem obrovský strach, že přijdu o miminko a zemřu také,“ uvedla žena.

Extrémní těhotenské nevolnosti žena těžce zvládala.
Tak extrémní těhotenské nevolnosti ještě nikdy neměla. Předtím byla těhotná třikrát a vždy jí bývalo špatně, ale nikdy v takové míře. Lékaři navíc během předchozích těhotenství neměli tak velký strach o ni samotnou. „Vždy tu byla určitá pravděpodobnost, že miminko nedonosím. Naštěstí ale všechny děti dobře prospívaly a dobře to dopadlo,“ pokračovala.

Lékaři nebyli schopni vysvětlit, proč zrovna ona má tak velké problémy. Zajímavé je i to, že měla nevolnosti ve větší míře každé těhotenství, ačkoli ji lékař vždy utvrzoval v tom, že další těhotenství už bude zcela jistě jiné. „Šla jsem do toho s tím, že tentokrát to bude v pořádku. A byly to ty nejstrašnější těhotenské nevolnosti,“ podotkla na svém profilu na Instagramu.

Dříve měla žena nadváhu. Nyní má dole dokonce o pětatřicet kil méně a říká, že těhotenství pro ni bylo vždy tou nejlepší dietou. „Někdo se bojí, že hodně přibere. Já se děsím, kolik zase zhubnu,“ dodala s úsměvem.

22. ledna 2026

Jednatřicetiletá Huguette Malemba měla radost, když zjistila, že je v očekávání. Radost však brzy vystřídal strach o život. Začala extrémně zvracet a místo aby přibírala, stále hubla. Ke konci...

22. ledna 2026  8:39

