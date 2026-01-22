„Došlo to do té fáze, že jsem musela být pětkrát týdně na kapačkách, aby mi dodali potřebné živiny a minerály. Kdybych do nemocnice nedojížděla, možná už bych tu dnes s vámi nebyla. Neumím ani popsat, jak jsem se cítila. Měla jsem obrovský strach, že přijdu o miminko a zemřu také,“ uvedla žena.
Tak extrémní těhotenské nevolnosti ještě nikdy neměla. Předtím byla těhotná třikrát a vždy jí bývalo špatně, ale nikdy v takové míře. Lékaři navíc během předchozích těhotenství neměli tak velký strach o ni samotnou. „Vždy tu byla určitá pravděpodobnost, že miminko nedonosím. Naštěstí ale všechny děti dobře prospívaly a dobře to dopadlo,“ pokračovala.
Lékaři nebyli schopni vysvětlit, proč zrovna ona má tak velké problémy. Zajímavé je i to, že měla nevolnosti ve větší míře každé těhotenství, ačkoli ji lékař vždy utvrzoval v tom, že další těhotenství už bude zcela jistě jiné. „Šla jsem do toho s tím, že tentokrát to bude v pořádku. A byly to ty nejstrašnější těhotenské nevolnosti,“ podotkla na svém profilu na Instagramu.
Dříve měla žena nadváhu. Nyní má dole dokonce o pětatřicet kil méně a říká, že těhotenství pro ni bylo vždy tou nejlepší dietou. „Někdo se bojí, že hodně přibere. Já se děsím, kolik zase zhubnu,“ dodala s úsměvem.