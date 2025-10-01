Na těhotenství přišla náhodou. Měla totiž za to, že už jí začíná před padesátkou pomalu menopauza a příliš neřešila, že se nedostavila jinak pravidelná menstruace. Když měla ale několik dnů po sobě extrémní hlad a cítila se velmi unavená, napadlo ji, že by možná přece jen mohlo jít o těhotenství. Koupila si tedy těhotenský test a hned se na něm objevily dvě čárky.
„Byla jsem tak šokovaná, že jsem tomu zpočátku nevěřila a myslela si, že je test vadný. Šla jsem si koupit další a nakonec jsem si jich udělala devět a všechny byly pozitivní. Až tehdy jsem opravdu uvěřila, že se stal zázrak a budu mít miminko,“ rozpovídala se o radostné novině žena pro MSN.
S manželem Niltonem vždy po dítěti toužili, ale přijali „rozhodnutí“ osudu a nakonec se smířili s tím, že zřejmě vlastní dítě nikdy mít nebudou. Poslední roky přemýšleli o adopci. „Oba jsme s manželem plakali štěstím. Bylo to jako zázrak seslaný z nebe,“ uvedla.
Během těhotenství musela být několikrát hospitalizována, protože hrozil předčasný porod. Přesto se ale chlapeček nakonec narodil zdráv. Na svět přišel o čtyři týdny dřív, byl velmi maličký, ale podle maminky vše velmi rychle dohnal. „Dělá nám neskutečnou radost. Je to naše štěstí. Nikdy to nevzdávejte, vždy myslete na zázraky, protože se opravdu mohou stát a přichází zřejmě ve chvíli, kdy to nejméně čekáte,“ doplnila.
Michelle si užívá nejšťastnější období svého života, a to i přes fakt, že je stále terčem posměšků. Podle lidí je příliš stará na matku a lidé se jí vysmívají, že bude vypadat jako chlapcova babička a ne matka, až ho povede poprvé do školy. „Takové komentáře už mě nezraňují. Jsem vděčná, že jsem se mohla stát mámou,“ dodala.