„Zkusili jsme vše, co bylo dostupné. Už jsem to v podstatě vzdala, když jsem si jednou pustila podcast, ve kterém mluvili o ženě, která otěhotněla díky konzumaci masa. Bylo to pro mě po deseti letech veganství vlastně nepředstavitelné, ale rozhodla jsem se to zkusit,“ uvedla žena pro DailyMail.
Když jedla maso pravidelně zhruba tři měsíce, zjistila, že je těhotná a počala přirozeně. Na ultrazvuku ji pak čekalo dvojnásobné překvapení. V děloze totiž byla vidět rovnou dvě miminka. V prvních měsících se ale na těhotenství po předchozích zkušenostech s potraty neupínala. Celou dobu ji lékaři ubezpečovali, že vše probíhá v pořádku a je velká šance, že miminka donosí. A to se také stalo.
„Živočišné bílkoviny poskytují řadu živin, které jsou nezbytné pro reprodukční zdraví a vývoj plodu. Potraviny jako vejce, hovězí maso z trávy, losos odchycený ve volné přírodě a vnitřnosti jsou plné látek podporujících plodnost. Kdybych dál byla vegankou, kdo ví, jak by to dopadlo. Myslím, že bych neotěhotněla,“ pokračovala.
Miminka pak donosila do osmého měsíce a rodila císařským řezem. Dnes se s partnerem těší ze dvou chlapečků. Jejich početí i narození mají za opravdový zázrak. „Nejsem doktor ani jiný odborník. Nevím, jestli mi na sto procent pomohlo, že jsem jedla maso. Ale věřím tomu. A mluvím o tom, protože to třeba může pomoct dalším ženám,“ dodala.