Mnoho lidí, zvlášť žen, celý život fungovalo na sto procent – v práci, doma i v péči o druhé. A když se tělo najednou zastaví, začne si to vyčítat. Jenže místo výčitek by bylo lepší se ptát, co za tou únavou opravdu stojí.

Když síla chybí

Lenost znamená, že sice máme dost sil, ale nechce se nám. Prostě jen nemáme chuť. Únava je něco jiného. Tělo je těžké, mozek zpomalený, všechno je namáhavé. I jednoduché věci, jako dojít pro poštu nebo pověsit prádlo, najednou vypadají jako velká překážka. A někdy si k tomu ještě přidáme výčitky, že bychom měli víc dělat, víc zvládat. Jenže právě tím si jen dál ubližujeme a vyčerpání se prohlubuje.

Únavu často nevnímáme, ale projevuje se různě. Třeba tím, že nás bolí celé tělo, špatně spíme, ztrácíme zájem o věci, které nás dřív těšily. Někdy za tím může být i stres, který jsme dlouho potlačovali.

Tělo si pamatuje starosti, neklid i smutek a dřív nebo později si řekne dost. A to není lenost, ale jasný vzkaz, že je potřeba zpomalit a začít odpočívat – vědomě a hlavně bez výčitek.

Co s tím dělat

Zkuste si všímat, kdy se únava objevuje. Jestli ráno, nebo až večer a jestli pomůže odpočinek. Pokud jste unavení i po probuzení či po víkendu, je to signál, že tělo potřebuje víc než jen pár hodin klidu navíc.

Pomáhá pravidelný režim, lehké jídlo, dostatek tekutin a hlavně přiměřený pohyb. Někdy stačí krátká procházka, která tělo i mysl povzbudí. Důležité je nevzdat to nebo nečekat, že bude lépe samo od sebe.

Pomůže i psychická hygiena, oprostit se od toho, co vás zatěžuje, včetně vlastních výčitek. Neříkejte si, že jste slabí nebo pohodlní. Tělo z únavy i v souvislosti s věkem zpomaluje.

Není ostuda si přiznat, že právě nemáte sílu. Naopak, je to důkaz, že nasloucháte svému tělu a dáváte mu prostor, který si zaslouží. Někdy to sice jde pomalu, ale časem i malá změna v každodenním režimu může přinést velkou úlevu.

Otestujete se, zda jste unavení, nebo už vyčerpaní Odpovězte si na těchto 10 otázek. Za každou odpověď ano si připočítejte 1 bod. Budíte se ráno unaveni, i když spíte dost dlouho? Dělají vám i běžné věci (jako nákup nebo vaření) větší potíže než dřív? Bolí vás často celé tělo nebo cítíte, že nemáte sílu? Ztratili jste zájem o činnosti, které vás dřív bavily? Hůř se soustředíte nebo častěji zapomínáte? Máte pocit, že nestíháte, i když na nic nespěcháte? Cítíte se často podráždění, smutní nebo bez nálady bez jasného důvodu? Odpočinek pomáhá jen na chvíli a únava se rychle vrací? Vyčítáte si, že nic neděláte, i když víte, že jste unavení? Už delší dobu máte pocit, že nejste ve své kůži? Vyhodnocení: 0–3 body – Pravděpodobně jde jen o běžnou únavu. Zkuste si víc odpočinout, dopřejte si klid a lehký pohyb. 4–6 bodů – Může jít o první známky vyčerpání. Zpomalte, změňte rytmus dne, zaměřte se na jídlo, spánek a odpočinek. 7–10 bodů – Vaše tělo i psychika si říkají o pomoc. Neignorujte to. Možná je načase poradit se s lékařem, změnit návyky nebo si na čas ulevit od náročných povinností.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.