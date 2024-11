Žena sní denně několik kostek másla, je to pro ni největší pochoutka

Ačkoli je ženě jasné, že její stravovací návyky nejsou zdravé a pravděpodobně se brzy dopracuje k vysokému cholesterolu i cukrovce, nedokáže se své závislosti na másle zbavit. Pro mnohé je nepředstavitelné zakousnout se do másla jen tak. Heidi si vezme máslo z lednice a začne ho ukusovat jako chleba.

„Miluji klasické máslo i to ve vaničce. Všechny konzistence jsou lahodné. Rozpustit máslo v hrnku a vypít to je opravdu dobrota,“ uvedla žena v pořadu My Strange Addiction. Často se setkává s tím, že se lidem dělá špatně jen při pomyšlení na konzumaci tak velkého množství másla.

„Hodně lidí se tomu směje a nechápou to. Ale myslím, že odsuzovat to je nesmysl. Každý má jiné chutě. Vím, že nebudu jediná na světě, kdo máslo tolik miluje,“ pokračovala. O své lásce k máslu také hovoří na svém profilu na TikToku.

Podle ženy je nejlahodnější kombinace máslo, šlehačka a čokoládový krém. Má ráda máslo na slaný i sladký způsob a běžně denně sní tři másla. Její spotřeba je velká a v obchodech už ji prodavačky znají a dopředu hlásí akce na zlevněné máslo.