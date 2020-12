Žena má návod na spokojený život. Stačí se jeden den v týdnu přejídat

V době dospívání měla psychické problémy a sklouzla až k poruše příjmu potravy. Počítala si, kolik kalorií denně přijímá v jídle a nikdy nešla nad šest set. Normálně by člověk měl sníst mezi 1 500–2 000 kaloriemi denně. Protože ale měla pocit, že je tlustá, kontrolovala si veškeré kalorie přes aplikace. K tomu také přehnaně cvičila. Ve škole jí totiž někdo řekl, že je oplácaná, a od té doby řešila jen jak zhubnout.

„Došla jsem se až k depresivním stavům, ze kterých jsem se špatně dostávala. Tehdy jsem si uvědomila, že bych měla najít svůj smysl života a něco, z čeho bych se mohla radovat. Chtěla jsem, aby mi jídlo opět činilo potěšení,“ sdělila pro server Mirror.co.uk.



Rozhodla se, že se začne točit na video v den, kdy si dopřává všechna jídla, na která má chuť. Chtěla tím podpořit dívky, které se bojí taková jídla vůbec pozřít. Začala je nahrávat na Youtube a brzy měla stovky a pak tisíce odběratelů, kteří jí děkovali za to, že jim někdo ukázal, jak milovat jídlo.

„Každý týden mám den, kdy si užívám jídlo. Klidně sním i devět tisíc kalorií a je mi to jedno. K snídani jsem schopná si dát šest koblih, k obědu pak burger a hranolky a pizzu. K svačině si dopřávám brambůrky a sladkosti a večer cokoli, co mě napadne. Klidně i mléčný sladký koktejl,“ pokračovala.

Je si vědoma toho, že je to pro její tělo zřejmě velký šok, když přes týden jí zeleninu a ovoce a nepřejídá se. Sama ale říká, že se takto cítí šťastná a nemá psychické problémy.



„Uvědomila jsem si, že je hlavně důležité neřešit, co si o vás myslí ostatní. Dřív jsem neustále řešila, co na moje chování a jednání asi řeknou druzí. Teď mi to je jedno. Je pro mě důležité, abych byla šťastná já sama a nepotřebuji dělat šťastné své okolí,“ myslí si.



Podporuje ji v tom i její partner, který stejně jako ona jednou týdně porušuje svá dietní pravidla a společně s ní navštěvuje restaurace, kde se přejídá.

„Život je krásný a zasloužíme si, abychom byli spokojení a dělali věci, které nám jsou příjemné. Předně myslete na svoje štěstí a pak až na ostatní,“ dodala.